Товар в корзине. Перейти
Стол чайный Мальте D45/H60 - фото 1Стол чайный Мальте D45/H60 - фото 2Стол чайный Мальте D45/H60 - фото 3

Стол чайный Мальте D45/H60

Артикул: CH-050-995
13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Голд
Стол Голд
Следующий Стул Mars полубарный
Стол Голд

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина450 мм
  • Высота600 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки5 кг

Похожие товары

ХитРаспродажа
Стол Фуд-корт овальныйНастоящее фото товара Стол Фуд-корт овальный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 49027
24 990 ₽
32

Стол Фуд-корт овальный

Журнальный столик круглый Финика М Дуб бомонт лофт Настоящее фото товара Журнальный столик круглый Финика М Дуб бомонт лофт , произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
50

Журнальный столик круглый Финика М Дуб бомонт лофт

Журнальный столик круглый Финика М Дуб мадейра топаз Настоящее фото товара Журнальный столик круглый Финика М Дуб мадейра топаз , произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
38

Журнальный столик круглый Финика М Дуб мадейра топаз

Журнальный столик круглый Финика М со стекломНастоящее фото товара Журнальный столик круглый Финика М со стеклом, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
41

Журнальный столик круглый Финика М со стеклом

Кофейный столик круглый Финика M Дуб бомонт лофт Настоящее фото товара Кофейный столик круглый Финика M Дуб бомонт лофт , произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
47

Кофейный столик круглый Финика M Дуб бомонт лофт

Кофейный столик круглый Финика M Дуб мадейра топаз Настоящее фото товара Кофейный столик круглый Финика M Дуб мадейра топаз , произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
57

Кофейный столик круглый Финика M Дуб мадейра топаз

Кофейный столик круглый Финика M Торос черный Настоящее фото товара Кофейный столик круглый Финика M Торос черный , произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
73

Кофейный столик круглый Финика M Торос черный

Кофейный столик круглый Финика М со стекломНастоящее фото товара Кофейный столик круглый Финика М со стеклом, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена
31

Кофейный столик круглый Финика М со стеклом

Журнальный интерьерный круглый столик Финика M Торос черныйНастоящее фото товара Журнальный интерьерный круглый столик Финика M Торос черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
46

Журнальный интерьерный круглый столик Финика M Торос черный

Журнальный столик круглый Финика M Торос черныйНастоящее фото товара Журнальный столик круглый Финика M Торос черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
44

Журнальный столик круглый Финика M Торос черный

С этим товаром покупают

Фуршетная юбка 01Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, произведённого компанией ChiedoCover
от750
37

Фуршетная юбка 01

Фуршетная юбка 02Настоящее фото товара Фуршетная юбка 02, произведённого компанией ChiedoCover
от990
42

Фуршетная юбка 02

Зажим прозрачный с липучкойНастоящее фото товара Зажим прозрачный с липучкой, произведённого компанией ChiedoCover
120
Оптовая цена
49

Зажим прозрачный с липучкой

В наличии 612 шт.
Фуршетная юбка односторонняя Настоящее фото товара Фуршетная юбка односторонняя , произведённого компанией ChiedoCover
от540
45

Фуршетная юбка односторонняя

Настоящее фото товара Фуршетная юбка, складка 1/2 с мулетоном, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
44

Фуршетная юбка, складка 1/2 с мулетоном

Фуршетная юбка 05, еврофатин, синийНастоящее фото товара Фуршетная юбка 05, еврофатин, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
48

Фуршетная юбка 05, еврофатин, синий

Другие товары из раздела столы

Настоящее фото товара Стол Conti, бежевый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от62 150
Оптовая цена
49

Стол Conti, бежевый глянец

Настоящее фото товара Стол Rolf на металлокаркасе, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
50

Стол Rolf на металлокаркасе

Настоящее фото товара Стол Brick ST, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
38

Стол Brick ST

Настоящее фото товара Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
43

Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300

Стол Asti FotoНастоящее фото товара Стол Asti Foto, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
34

Стол Asti Foto

Стол VisionНастоящее фото товара Стол Vision, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
41

Стол Vision

Стол GenevaНастоящее фото товара Стол Geneva, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
40

Стол Geneva

Стол Лофт 81Настоящее фото товара Стол Лофт 81, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
37

Стол Лофт 81