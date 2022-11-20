Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина450 мм
- Высота600 мм
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольяметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Вес упаковки5 кг
Стол Фуд-корт овальный
Журнальный столик круглый Финика М Дуб бомонт лофт
Журнальный столик круглый Финика М Дуб мадейра топаз
Журнальный столик круглый Финика М со стеклом
Кофейный столик круглый Финика M Дуб бомонт лофт
Кофейный столик круглый Финика M Дуб мадейра топаз
Кофейный столик круглый Финика M Торос черный
Кофейный столик круглый Финика М со стеклом
Журнальный интерьерный круглый столик Финика M Торос черный
Журнальный столик круглый Финика M Торос черный
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