Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина600 мм
- Высота400 мм
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольяметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Вес упаковки6 кг
Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini белый
Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini антрацит
Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini кофе
Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора
Стол Вольтер, бук
Стол Жи-Ши d1200, белый патина
Стол Жи-Ши d1000, HPL Белый матовый
Стол фуд-корт d1200
Стол фуд-корт d1000, HPL Белый матовый
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