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Стол чайный Мальте D60/H40 - фото 1Стол чайный Мальте D60/H40 - фото 2

Стол чайный Мальте D60/H40

Артикул: CH-050-997
5 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Высота400 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки6 кг

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