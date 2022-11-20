Характеристики товара
Описание
Стол Честер - это интерпретация классической схемы каркаса в духе mid-century. Облегченный образ достигается за счет столешницы со скошенными фасками и стремительного сужения опор. Плавные очертания столешницы смягчают силуэт и добавляют ему визуального гостеприимства. Наклон ножек стола повторяет естественное положение ног человека в момент, когда он садится на стул. Это создает дополнительное пространство для коленей, что позволяет сесть практически с любой стороны вокруг стола.
Еще одной ключевой особенностью стола является то, что он произведен полностью из массива бука. Мы проработали схему раскроя таким образом, что получаем максимальной выход полезной продукции. Этот прием значительно снижает уровень отходов и является более экологичным методом производства.
В качестве столешницы можно также использовать фанеру, покрытую эмалью, HPL пластик и ЛДСП.
Основные характеристики
- Высота765 мм
- Диаметр993 мм
- Толщина столешницы27 мм
- Материалмассив бука
- Страна изготовленияРоссия