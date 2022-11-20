Стол Column D80, белый

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Стол Column D80, белый

4.9
11 700 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке: 3 м.

Вес брутто: 16.26 кг

Объем: 0.08

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Основные характеристики

  • Объём упаковки0.4 м3
  • Высота720 мм
  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Диаметр800 мм
  • Вес17 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

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12

Чехол 52 на стул Кьявари из плотного спандекса

Настоящее фото товара Салфетки Сатен, произведённого компанией ChiedoCover
от210
14

Салфетки Сатен

Chester диван 3-х местныйНастоящее фото товара Chester диван 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
237 190
Оптовая цена
8

Chester диван 3-х местный

Комплект мебели БанкетныйНастоящее фото товара Комплект мебели Банкетный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29024
8 190 ₽
9

Комплект мебели Банкетный

Комплект мебели БарныйНастоящее фото товара Комплект мебели Барный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 18017
12 200 ₽Оптовая цена
11

Комплект мебели Барный

Комплект мебели для кафе НаполеонНастоящее фото товара Комплект мебели для кафе Наполеон, произведённого компанией ChiedoCover
от9 770
Оптовая цена
16

Комплект мебели для кафе Наполеон

Настоящее фото товара Стеллаж 36, произведённого компанией ChiedoCover
от105 290
12

Стеллаж 36

Настоящее фото товара Стеллаж 47, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
9

Стеллаж 47

Настоящее фото товара Стеллаж 62, произведённого компанией ChiedoCover
от85 990
10

Стеллаж 62

Стол обеденный КерманНастоящее фото товара Стол обеденный Керман, произведённого компанией ChiedoCover
от72 790
Оптовая цена
11

Стол обеденный Керман

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D1800, черный, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 9907
6 390 ₽
12

Стол Лидер 3, D1800, черный, орех

В наличии 23 шт.
Стол обеденный КреолаНастоящее фото товара Стол обеденный Креола, произведённого компанией ChiedoCover
от69 290
Оптовая цена
6

Стол обеденный Креола

Настоящее фото товара Стол обеденный Куртра мини, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
15

Стол обеденный Куртра мини

Стол обеденный ЛанеттНастоящее фото товара Стол обеденный Ланетт, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590
Оптовая цена
7

Стол обеденный Ланетт

Стол-трансформер Лерида орехНастоящее фото товара Стол-трансформер Лерида орех, произведённого компанией ChiedoCover
от43 290
Оптовая цена
8

Стол-трансформер Лерида орех

Настоящее фото товара Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена
11

Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива

Настоящее фото товара Салфетки Журавинка серые, произведённого компанией ChiedoCover
от130
11

Салфетки Журавинка серые

Стул Кроссбэк дерево, венгеНастоящее фото товара Стул Кроссбэк дерево, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
133Хит

Стул Кроссбэк дерево, венге

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, арш темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0903
2 150 ₽
10

Стул Хит 20мм - золото, арш темно-коричневый

Кресло ТимНастоящее фото товара Кресло Тим, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
15

Кресло Тим

Стул Турин, бархат бежевый, золотые ножкиНастоящее фото товара Стул Турин, бархат бежевый, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Турин, бархат бежевый, золотые ножки

В наличии 1 шт.
Стул складной банкетный Lite, белыйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19013
2 490 ₽Оптовая цена
9

Стул складной банкетный Lite, белый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул офисный на полозьях VC-21, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
12

Стул офисный на полозьях VC-21

Настоящее фото товара Скатерть Klassika beige саржа, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
Оптовая цена
11

Скатерть Klassika beige саржа

Настоящее фото товара Скатерть Кофейный набор, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
6

Скатерть Кофейный набор, габардин

Настоящее фото товара Скатерть Demina габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
6

Скатерть Demina габардин

Настоящее фото товара Скатерть Shekspir рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
9

Скатерть Shekspir рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Loyared, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
8

Скатерть Loyared

Настоящее фото товара Диван Grand 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
13

Диван Grand 2-х местный

Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
10

Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой

Настоящее фото товара Кресло Торонто, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена
8

Кресло Торонто

Настоящее фото товара Обеденная группа Лофт 4, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290
Оптовая цена
12

Обеденная группа Лофт 4

Стол Бомбей палисандрНастоящее фото товара Стол Бомбей палисандр, произведённого компанией ChiedoCover
от40 790
Оптовая цена
11

Стол Бомбей палисандр

Стол обеденный Хьюстон охра/ стеклянныйНастоящее фото товара Стол обеденный Хьюстон охра/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99040
37 990 ₽Оптовая цена
8

Стол обеденный Хьюстон охра/ стеклянный

Стол обеденный Детройт белый малыйНастоящее фото товара Стол обеденный Детройт белый малый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99017
35 990 ₽Оптовая цена
11

Стол обеденный Детройт белый малый

Стол обеденный ОрландоНастоящее фото товара Стол обеденный Орландо, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99027
40 990 ₽Оптовая цена
8

Стол обеденный Орландо

Стол обеденный Ричмонд 100*100 белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Ричмонд 100*100 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 99020
35 990 ₽Оптовая цена
12

Стол обеденный Ричмонд 100*100 белый

Стул барный Премьер черныйНастоящее фото товара Стул барный Премьер черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
14

Стул барный Премьер черный

В наличии 31 шт.
Стул барный Премьер альпийский белыйНастоящее фото товара Стул барный Премьер альпийский белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
8

Стул барный Премьер альпийский белый

В наличии 31 шт.
Скатерть Rioja жаккардНастоящее фото товара Скатерть Rioja жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
Оптовая цена
11

Скатерть Rioja жаккард

Настоящее фото товара Стул Тиро софт, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
5

Стул Тиро софт

Стол ПерсейНастоящее фото товара Стол Персей, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
Оптовая цена
11

Стол Персей

Стул БиттаНастоящее фото товара Стул Битта, произведённого компанией ChiedoCover
от9 010
14

Стул Битта

Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтыйНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
6

Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый

Настоящее фото товара Диван Beil угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от37 990
Оптовая цена
5

Диван Beil угловой

Настоящее фото товара Кресло London, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
7

Кресло London

Кресло АлексНастоящее фото товара Кресло Алекс, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена
15

Кресло Алекс

Настоящее фото товара Стол Мюнхен раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
от45 790
Оптовая цена
12

Стол Мюнхен раздвижной

Настоящее фото товара Стол Алекс 7, произведённого компанией ChiedoCover
от39 290
Оптовая цена
12

Стол Алекс 7

Настоящее фото товара Стол Дези классический, произведённого компанией ChiedoCover
от70 090
Оптовая цена
11

Стол Дези классический

Дорожка для стола, габардинНастоящее фото товара Дорожка для стола, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от290
7

Дорожка для стола, габардин

Стул складной Мармарис, фиолетовыйНастоящее фото товара Стул складной Мармарис, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена
7

Стул складной Мармарис, фиолетовый

Стул Хит 25мм с полкой для бумагНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
14

Стул Хит 25мм с полкой для бумаг

Диван PeterhofНастоящее фото товара Диван Peterhof, произведённого компанией ChiedoCover
от83 690
Оптовая цена
11

Диван Peterhof

Стул Гаага велюр OSCAR 046 Настоящее фото товара Стул Гаага велюр OSCAR 046 , произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
8

Стул Гаага велюр OSCAR 046

Стол обеденный Глазго малыйНастоящее фото товара Стол обеденный Глазго малый, произведённого компанией ChiedoCover
от52 99025
69 990 ₽Оптовая цена
5

Стол обеденный Глазго малый

Стул Брайан хакиНастоящее фото товара Стул Брайан хаки, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99017
23 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Брайан хаки

В наличии 70 шт.
Стул пластиковый Toby розовыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Toby розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49017
4 190 ₽Оптовая цена
6

Стул пластиковый Toby розовый

Стол обеденный Dino Настоящее фото товара Стол обеденный Dino , произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена
8

Стол обеденный Dino

Стул пластиковый Virginia, белыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Virginia, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
10

Стул пластиковый Virginia, белый

Кресло пластиковое Indiana, кофеНастоящее фото товара Кресло пластиковое Indiana, кофе, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
5

Кресло пластиковое Indiana, кофе

Стул пластиковый Bit, ментоловыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bit, ментоловый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
7

Стул пластиковый Bit, ментоловый

В наличии 22 шт.
Стул пластиковый Blitz, прозрачный красныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Blitz, прозрачный красный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
5

Стул пластиковый Blitz, прозрачный красный

Стул пластиковый Blitz, прозрачный зеленыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Blitz, прозрачный зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
Оптовая цена
5

Стул пластиковый Blitz, прозрачный зеленый

В наличии 1 шт.
Стул Атлас БМНастоящее фото товара Стул Атлас БМ, произведённого компанией ChiedoCover
от17 290
Оптовая цена
10

Стул Атлас БМ

Настоящее фото товара Стул Эврика белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
11

Стул Эврика белый

Стул пластиковый Bora Bistrot, красныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bora Bistrot, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
8

Стул пластиковый Bora Bistrot, красный

Настоящее фото товара Барный стул Sport, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
8

Барный стул Sport, черный

Настоящее фото товара Слэб Дон, произведённого компанией ChiedoCover
от33 900
9

Слэб Дон

Настоящее фото товара Стол для улицы Ривьера 2, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
14

Стол для улицы Ривьера 2

Настоящее фото товара Стол для улицы Ривьера 4 с декором, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
12

Стол для улицы Ривьера 4 с декором