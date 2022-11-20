Количество шт. в упаковке: 3 м.
Вес брутто: 16.26 кг
Объем: 0.08
Чехол 37
Чехол 04
Скатерть Ричард, круглая
Салфетки Габардин
Салфетки Ричард
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Борно
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Миллер 140
Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Стул Боди 25мм - коричневый, коричневый
Секция стульев 02
Стул Патрик 20мм с широким сиденьем
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Стул Кьявари Шампань, деревянный
Стул Боди 25мм - орех, велюр
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Стол Равенна квадратный
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Подстолье алюминиевое 1256
Подстолье из нержавеющей стали 1202
Подстолье алюминиевое 1250ЕМ
Подстолье алюминиевое 1043ЕМ
Подстолье алюминиевое 1050ЕМ
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Tolix барный серебристый матовый
Стул алюминиевый 1201
Стул Хит 20мм - золото, Старт серый
Стол Лидер 1, кромка ПВХ
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 9, белый
Стол Лофт-2
Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый
Стул Такер, черный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, черный деревянный
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Чехол 01 на стул Кьявари, желтый
Чехол 01 на стул Кьявари, зеленый
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас
Стул барный Купер черный
Стул барный Купер фиолетовый
Стул Консек барный, мягкий, черный
Стул Лофт-11 М
Стул Лофт-11 М барный
Стул Лофт-12 Н барный
Табурет Лофт-12 барный с подножкой
Табурет Лофт-12 Н барный
Табурет Лофт-12 НМ барный
Кресло Изо G
Кресло Изо GTS
Стул Изо Net
Стул Квета
Стул Форум
Кресло Балун Лайт
Стол Oslo, круглый
Стул Борно зеленый
Барный стул Чарлес Гост
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная ИЗО-2 на балке
Стул прозрачный барный Фокс 75 серый
Стул Хит 20мм - золото, красная корона, в наличии
Стол Арт Деко 120 x 60 серебро
Стол складной Виктория 120
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий
Салфетки Ричард 45x45см, светло-бежевый
Стол Лофт 13
Стул Кроссбэк с патиной черный
Стул Rino 2
Салфетки ARS коричневый, в ассортименте
Стул Кроссбэк с желтой подушкой
Стул Кьявари черный, деревянный - с белой подушкой
Стул Кроссбэк флаг
Стол Бруклин 55 x 55 серебро
Стеллаж 32
Стул Halmar dariusz с подушкой, темный орех
Стул Kair, темно-синий, ножки черные
Чехол 37 из плотного спандекса
Чехол 35 из неплотного бифлекса
Чехол 52 на стул Кьявари из плотного спандекса
Салфетки Сатен
Chester диван 3-х местный
Комплект мебели Банкетный
Комплект мебели Барный
Комплект мебели для кафе Наполеон
Стеллаж 36
Стеллаж 47
Стеллаж 62
Стол обеденный Керман
Стол Лидер 3, D1800, черный, орех
Стол обеденный Креола
Стол обеденный Куртра мини
Стол обеденный Ланетт
Стол-трансформер Лерида орех
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива
Салфетки Журавинка серые
Стул Кроссбэк дерево, венге
Стул Хит 20мм - золото, арш темно-коричневый
Кресло Тим
Стул Турин, бархат бежевый, золотые ножки
Стул складной банкетный Lite, белый
Стул офисный на полозьях VC-21
Скатерть Klassika beige саржа
Скатерть Кофейный набор, габардин
Скатерть Demina габардин
Скатерть Shekspir рогожка
Скатерть Loyared
Диван Grand 2-х местный
Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой
Кресло Торонто
Обеденная группа Лофт 4
Стол Бомбей палисандр
Стол обеденный Хьюстон охра/ стеклянный
Стол обеденный Детройт белый малый
Стол обеденный Орландо
Стол обеденный Ричмонд 100*100 белый
Стул барный Премьер черный
Стул барный Премьер альпийский белый
Скатерть Rioja жаккард
Стул Тиро софт
Стол Персей
Стул Битта
Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый
Диван Beil угловой
Кресло London
Кресло Алекс
Стол Мюнхен раздвижной
Стол Алекс 7
Стол Дези классический
Дорожка для стола, габардин
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Стул Хит 25мм с полкой для бумаг
Диван Peterhof
Стул Гаага велюр OSCAR 046
Стол обеденный Глазго малый
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Стул пластиковый Toby розовый
Стол обеденный Dino
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Кресло пластиковое Indiana, кофе
Стул пластиковый Bit, ментоловый
Стул пластиковый Blitz, прозрачный красный
Стул пластиковый Blitz, прозрачный зеленый
Стул Атлас БМ
Стул Эврика белый
Стул пластиковый Bora Bistrot, красный
Барный стул Sport, черный
Слэб Дон
Стол для улицы Ривьера 2
Стол для улицы Ривьера 4 с декором