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Стол Conti, бежевый глянец

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина850 мм
  • Длина1400 мм
  • Глубина1750 мм
  • Вес92 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки1.50 м3

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