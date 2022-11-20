Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина850 мм
- Длина1400 мм
- Глубина1750 мм
- Вес92 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки1.50 м3
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