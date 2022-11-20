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Стол COPINE белый матовый 120см - фото 1

Стол COPINE белый матовый 120см

Артикул: CH-034-674
2 оценки
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Характеристики товара

Описание

Стол КОПИН обеденный прямоугольный МДФ белый, ножки светлое дерево 120*80

Этот обеденный прямоугольный стол выполнен в стилистике 1960-х годов, когда в мебели прежде всего ценились такие качества, как функциональность и лаконичность. Деревянные, но не массивные ножки придают пространству визуальную легкость и «воздушность», упрощая уборку помещения. Гладкая белая поверхность усиливает ощущение простоты при отсутствии лишнего декора. Стол COPINE может стать идеальным фоном для ярких предметов интерьера или обоев с интенсивным узором.

Вид дерева: ножки бук

Материал ножек:светлое дерево;

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Высота750 мм
  • Глубина800 мм
  • Вес190 кг
  • Цветбелый

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