Характеристики товара
Описание
Стол КОПИН обеденный прямоугольный МДФ белый, ножки светлое дерево 120*80
Этот обеденный прямоугольный стол выполнен в стилистике 1960-х годов, когда в мебели прежде всего ценились такие качества, как функциональность и лаконичность. Деревянные, но не массивные ножки придают пространству визуальную легкость и «воздушность», упрощая уборку помещения. Гладкая белая поверхность усиливает ощущение простоты при отсутствии лишнего декора. Стол COPINE может стать идеальным фоном для ярких предметов интерьера или обоев с интенсивным узором.
Вид дерева: ножки бук
Материал ножек:светлое дерево;
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Высота750 мм
- Глубина800 мм
- Вес190 кг
- Цветкоричневый