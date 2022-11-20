Стол Corner 120, белый мрамор глянцевый, керамика

12 оценок

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Стол Corner 120, белый мрамор глянцевый, керамика

4.3
87 350 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.

Вес брутто: 78 кг

Объем: 0.223

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Основные характеристики

  • Объём упаковки0.6 м3
  • Высота760 мм
  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Глубина1700 мм
  • Вес78 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал столешницыкерамика/стекло
  • Цветбелый, серый
  • Страна изготовленияКитай

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Стеллаж 54

Настоящее фото товара Стеллаж 55, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
10

Стеллаж 55

Настоящее фото товара Стол обеденный Китами, произведённого компанией ChiedoCover
от109 190
Оптовая цена
8

Стол обеденный Китами

Стол обеденный Шанель NewНастоящее фото товара Стол обеденный Шанель New, произведённого компанией ChiedoCover
от103 390
Оптовая цена
13

Стол обеденный Шанель New

Стол обеденный КричевНастоящее фото товара Стол обеденный Кричев, произведённого компанией ChiedoCover
от67 590
Оптовая цена
13

Стол обеденный Кричев

Настоящее фото товара Стол обеденный Крозет, произведённого компанией ChiedoCover
от65 590
Оптовая цена
10

Стол обеденный Крозет

Настоящее фото товара Стол обеденный Кросби, произведённого компанией ChiedoCover
от79 490
Оптовая цена
6

Стол обеденный Кросби

Стол обеденный ЛанеттНастоящее фото товара Стол обеденный Ланетт, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590
Оптовая цена
7

Стол обеденный Ланетт

Столик Ларнед эффект битое стеклоНастоящее фото товара Столик Ларнед эффект битое стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от44 590
Оптовая цена
14

Столик Ларнед эффект битое стекло

Настоящее фото товара Салфетки Журавинка серые, произведённого компанией ChiedoCover
от130
11

Салфетки Журавинка серые

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк белый/ желтый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
10

Стул Кроссбэк белый/ голубой

Стол Премьер 7Настоящее фото товара Стол Премьер 7, произведённого компанией ChiedoCover
от21 590
Оптовая цена
10

Стол Премьер 7

Настоящее фото товара Журнальный стол Казанова, произведённого компанией ChiedoCover
от38 900
Оптовая цена
6

Журнальный стол Казанова

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, золото, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0903
2 150 ₽
6

Стул Хит 20мм, золото, ромб синий

Настоящее фото товара Стол Loft Kedr Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от49 090
10

Стол Loft Kedr Premium

Настоящее фото товара Стол круглый Ringebu, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
15

Стол круглый Ringebu

Настоящее фото товара Стол круглый Levanger, произведённого компанией ChiedoCover
1 490
Оптовая цена
9

Стол круглый Levanger

Стул складной банкетный Lite, белыйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19013
2 490 ₽Оптовая цена
9

Стул складной банкетный Lite, белый

В наличии 100 шт.
Стул складной банкетный Lite, черныйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19013
2 490 ₽Оптовая цена
10

Стул складной банкетный Lite, черный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Скатерть Avrilmavi капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена
15

Скатерть Avrilmavi капучино

Настоящее фото товара Скатерть Ogni Motilka рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена
14

Скатерть Ogni Motilka рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Tabatha рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
13

Скатерть Tabatha рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Shekspir рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
9

Скатерть Shekspir рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Bake beige габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
6

Скатерть Bake beige габардин

Настоящее фото товара Скатерть Rokoko Белый , произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
7

Скатерть Rokoko Белый

Настоящее фото товара Скатерть Icecream габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
13

Скатерть Icecream габардин

Настоящее фото товара Модуль VEIL 1-местный угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
Оптовая цена
8

Модуль VEIL 1-местный угловой

Настоящее фото товара Модуль GRAND 2-х местный прямой, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
Оптовая цена
8

Модуль GRAND 2-х местный прямой

Стул Бар /МРДНастоящее фото товара Стул Бар /МРД, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
10

Стул Бар /МРД

Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
10

Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой

Стул Кроссбэк, венге, патина белаяНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
11

Стул Кроссбэк, венге, патина белая

Стул Кроссбэк, старинный орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
119Хит

Стул Кроссбэк, старинный орех

Стул Кроссбэк, венге, градиентНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, градиент, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
109Хит

Стул Кроссбэк, венге, градиент

В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Кресло Торонто, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена
8

Кресло Торонто

Стол раскладной Eva коричневыйНастоящее фото товара Стол раскладной Eva коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от32 090
Оптовая цена
12

Стол раскладной Eva коричневый

Стол обеденный раздвижной JeromeНастоящее фото товара Стол обеденный раздвижной Jerome, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
7

Стол обеденный раздвижной Jerome

Стол обеденный Ричмонд белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Ричмонд белый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 99020
35 990 ₽Оптовая цена
5

Стол обеденный Ричмонд белый

Стол обеденный Ричмонд 100*100 охраНастоящее фото товара Стол обеденный Ричмонд 100*100 охра, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99031
32 990 ₽Оптовая цена
15

Стол обеденный Ричмонд 100*100 охра

Стол обеденный Ричмонд 100*100 белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Ричмонд 100*100 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 99020
35 990 ₽Оптовая цена
12

Стол обеденный Ричмонд 100*100 белый

Скатерть Rioja жаккардНастоящее фото товара Скатерть Rioja жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
Оптовая цена
11

Скатерть Rioja жаккард

Скатерть Vigo жаккардНастоящее фото товара Скатерть Vigo жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
Оптовая цена
5

Скатерть Vigo жаккард

Настоящее фото товара Стул Форли красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
12

Стул Форли красный

Барный стул крутящийся 1018 белый крокодилНастоящее фото товара Барный стул крутящийся 1018 белый крокодил, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
6

Барный стул крутящийся 1018 белый крокодил

Комплект Такер, 4 черных стулаНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 черных стула, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
13

Комплект Такер, 4 черных стула

Настоящее фото товара Стул Vero, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
8

Стул Vero

Настоящее фото товара Диван Lama, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
Оптовая цена
6

Диван Lama

Настоящее фото товара Диван Dox, произведённого компанией ChiedoCover
от42 890
Оптовая цена
11

Диван Dox

Настоящее фото товара Кресло Lamo, произведённого компанией ChiedoCover
от39 690
13

Кресло Lamo

Настоящее фото товара Кресло Grad, произведённого компанией ChiedoCover
от33 590
15

Кресло Grad

Настоящее фото товара Стол Альт, произведённого компанией ChiedoCover
от36 790
9

Стол Альт

Настоящее фото товара Стол Цезарь овальный, произведённого компанией ChiedoCover
от79 990
Оптовая цена
13

Стол Цезарь овальный

Настоящее фото товара Стол Дези классический, произведённого компанией ChiedoCover
от70 090
Оптовая цена
11

Стол Дези классический

Стеллаж НихаймНастоящее фото товара Стеллаж Нихайм, произведённого компанией ChiedoCover
68 500
6

Стеллаж Нихайм

Настоящее фото товара Стул СТ-07, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
8

Стул СТ-07

Стул складной Мармарис, фиолетовыйНастоящее фото товара Стул складной Мармарис, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена
7

Стул складной Мармарис, фиолетовый

Диван Loa 2-местныйНастоящее фото товара Диван Loa 2-местный, произведённого компанией ChiedoCover
от61 590
Оптовая цена
15

Диван Loa 2-местный

Диван двухместный SydneyНастоящее фото товара Диван двухместный Sydney, произведённого компанией ChiedoCover
от65 890
Оптовая цена
14

Диван двухместный Sydney

Настоящее фото товара Стол обеденный Мемфис D110 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99024
29 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Мемфис D110 белый

Стул Канзас, синийНастоящее фото товара Стул Канзас, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Канзас, синий

В наличии 81 шт.
Стол обеденный Dino Настоящее фото товара Стол обеденный Dino , произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена
8

Стол обеденный Dino

Стол Reina Настоящее фото товара Стол Reina , произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
8

Стол Reina

Обеденный стол BauhausНастоящее фото товара Обеденный стол Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
7

Обеденный стол Bauhaus

Стул пластиковый Bit, антрацитНастоящее фото товара Стул пластиковый Bit, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Bit, антрацит

Стул пластиковый Bit, тортораНастоящее фото товара Стул пластиковый Bit, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
13

Стул пластиковый Bit, тортора

Стул Атлас БМНастоящее фото товара Стул Атлас БМ, произведённого компанией ChiedoCover
от17 290
Оптовая цена
10

Стул Атлас БМ

Стул Атлас барныйНастоящее фото товара Стул Атлас барный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена
15

Стул Атлас барный

Настоящее фото товара Стол пластиковый Раттан, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
15

Стол пластиковый Раттан

Стул пластиковый Bloom, бежевыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена
12

Стул пластиковый Bloom, бежевый

В наличии 3 шт.
Стул Мирэлла ЛайтНастоящее фото товара Стул Мирэлла Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
11

Стул Мирэлла Лайт

Настоящее фото товара Слэб Обь, произведённого компанией ChiedoCover
от36 700