Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.
Вес брутто: 78 кг
Объем: 0.223
Стол Лидер 4
Стол Лидер 5
Стол Лидер 6
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стол Лидер 10
Чехол 04
Чехол 60
Чехол 18
Скатерть Мати
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Стул Молот 20мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стол Симбиоз №21
Стул Хит 20мм Лайт - серебро, рогожка серая
Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб
Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный
Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Стул Азия 25мм - гладкий каркас
Стул Азия 20мм - бронза, коричневый
Стул Боди 25мм - коричневый, коричневый
Секция стульев 01
Секция стульев 02
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Стул Кьявари Красное дерево, деревянный
Салфетки Мати
Стол Равенна квадратный
Стол Болонья 110
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Подстолье алюминиевое 1246
Подстолье из нержавеющей стали 1002
Подстолье алюминиевое 1250ЕМ
Подстолье алюминиевое 1043ЕМ
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул алюминиевый 1201
Стул Era T с пюпитром
Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитром
Стол пластиковый квадратный
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром
Стол Симбиоз №21, уличный из реек, восьмигранник
Стул Хит 20мм - золото, Старт красный
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стол Лидер 5, венге
Стул Наполеон Белый, деревянный
Стул Хит 25мм - золото, шенилл бордовый
Стул Tolix Soft барный Черный матовый
Стул Tolix Wood барный Аквамарин
Стул Tolix Wood барный Черный патина золото
Стул Такер, черный деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Чехол 52 на стул Кьявари, розовый
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул барный Валенсия, голубой
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Валенсия, бежевый
Стул барный Бентли, белый
Стол Ария, белая столешница, черный каркас
Стул барный Малави черный
Стул Лофт-12 Н
Стул Лофт-12 барный
Стул Лофт-12 Н барный
Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-12 барный с подножкой
Табурет Лофт-11 НМ барный
Стул Самба с пюпитром
Стул Сильвия
Стул EAMES барный белый
Стул Борно зеленый
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-2 на балке
Барный стул Дакота винтажный мокко
Стул Лофт-13
Стул Астана 25мм - золото, корона синяя
Салфетки Ричард 45x45см, светло-бежевый
Стол Лофт 13
Салфетки ARS коричневый, в ассортименте
Стеллаж 10
Стул Изо Т
Стул обеденный Шанель черный
Стул обеденный Шанель коричневый
Стеллаж 23
Барный стул Кьявари с подушкой, пластиковый
Салфетки Сатин
Салфетки Deco
Салфетки Сатен
Комплект мебели Банкетный
Стеллаж 36
Стеллаж 47
Стеллаж 54
Стеллаж 55
Стол обеденный Китами
Стол обеденный Шанель New
Стол обеденный Кричев
Стол обеденный Крозет
Стол обеденный Кросби
Стол обеденный Ланетт
Столик Ларнед эффект битое стекло
Салфетки Журавинка серые
Стул Кроссбэк белый/ желтый
Стул Кроссбэк белый/ голубой
Стол Премьер 7
Журнальный стол Казанова
Стул Хит 20мм, золото, ромб синий
Стол Loft Kedr Premium
Стол круглый Ringebu
Стол круглый Levanger
Стул складной банкетный Lite, белый
Стул складной банкетный Lite, черный
Скатерть Avrilmavi капучино
Скатерть Ogni Motilka рогожка
Скатерть Tabatha рогожка
Скатерть Shekspir рогожка
Скатерть Bake beige габардин
Скатерть Rokoko Белый
Скатерть Icecream габардин
Модуль VEIL 1-местный угловой
Модуль GRAND 2-х местный прямой
Стул Бар /МРД
Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой
Стул Кроссбэк, венге, патина белая
Стул Кроссбэк, старинный орех
Стул Кроссбэк, венге, градиент
Кресло Торонто
Стол раскладной Eva коричневый
Стол обеденный раздвижной Jerome
Стол обеденный Ричмонд белый
Стол обеденный Ричмонд 100*100 охра
Стол обеденный Ричмонд 100*100 белый
Скатерть Rioja жаккард
Скатерть Vigo жаккард
Стул Форли красный
Барный стул крутящийся 1018 белый крокодил
Комплект Такер, 4 черных стула
Стул Vero
Диван Lama
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Кресло Lamo
Кресло Grad
Стол Альт
Стол Цезарь овальный
Стол Дези классический
Стеллаж Нихайм
Стул СТ-07
Стул складной Мармарис, фиолетовый
Диван Loa 2-местный
Диван двухместный Sydney
Стол обеденный Мемфис D110 белый
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Стол обеденный Dino
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Обеденный стол Bauhaus
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Стул пластиковый Bit, тортора
Стул Атлас БМ
Стул Атлас барный
Стол пластиковый Раттан
Стул пластиковый Bloom, бежевый
Стул Мирэлла Лайт