Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.
Вес брутто: 78 кг
Объем: 0.223
Стол Лидер 5
Стол Лидер 6
Дорожка для стола
Чехол 63
Чехол 18
Скатерть Хельга
Салфетки Габардин
Салфетки Ричард
Стул Азия 25мм
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стол складной Монифит
Стол Бристоль 120
Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Секция стульев 01
Секция стульев 02
Стул Кьявари Медный, деревянный
Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр
Стул Патрик 20мм с широким сиденьем
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Стул Кьявари Серебро, деревянный
Стул Кьявари Коричневый, деревянный
Стул Кьявари Титан, деревянный
Стул Кьявари Красное дерево, деревянный
Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками
Стол Равенна квадратный
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная
Подстолье из нержавеющей стали 1202
Подстолье алюминиевое 1050ЕМ
Подстолье алюминиевое 1243ЕМ
Подстолье алюминиевое 1012ЕМ
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Кантри
Стул Изо с пюпитром, красный
Стол пластиковый квадратный
Стул Раунд 20мм
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром
Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото
Стол Лидер 5, венге
Стул Наполеон Золото, деревянный
Стол Лофт-4
Стул Tolix барный Желтый глянцевый
Стул Такер, черный деревянный
Стул Такер полубарный, синий деревянный
Стул Такер полубарный, серый деревянный
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Чехол 01 на стул Кьявари, желтый
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Чехол Е07 на стул Eames
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Либерти черный
Стул барный Порше черный
Стол Ария, белая столешница, черный каркас
Стул барный Купер белый
Стул Консек барный, мягкий, белый
Стул Лофт-11 М с подлокотниками
Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-12 НМ барный
Кресло Изо GTS
Стул Изо PL
Стул Самба с пюпитром
Стул Изо СТ
Стол Eames, барный
Стул Борно зеленый
Стул прованс-3
Стул Кроссбэк темно-красный
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная ИЗО-2
Барный стул Дакота винтажный мокко
Стул барный Фокс 75 белый
Стул прозрачный барный Фокс 75 серый
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
Секция стульев Хит - золото, ромб красный
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий
Подстолье прозрачное Ice
Салфетки Ричард 45x45см, светло-бежевый
Стул-кресло Paganel
Салфетки Журавинка, 45х45, шампань цветок
Салфетки ARS коричневый, в ассортименте
Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый
Скамья лофт DS 899
Стеллаж 15
Стул Кроссбэк флаг
Стол Бруклин 120 x 60 серебро
Стул Пенелопа синий + желтый
Скатерть FIRENZE
Стул Signal passo II velvet, серый
Чехол 07 из плотного спандекса
Чехол 01 на стул Кьявари из плотного спандекса
Салфетки Deco
Салфетки Микрофибра
Стеллаж для разделения комнаты 41
Стеллаж 47
Стеллаж 60
Стеллаж 66
Стеллаж 69
Стол Лидер 3, D1800, черный, орех
Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый
Барный стул Тайбэй
Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам
Журнальный стол Корона малый
Стол Loft Kedr Premium
Стул барный Валенсия NEW, темно-серый
Стул складной банкетный Lite, белый
Стул складной банкетный Lite, черный
Скатерть Tabatha зеленый, рогожка
Скатерть Icecream габардин
Модуль GRAND 1-местный прямой
Стул Бар /МРД
Обеденная группа Бремен 6
Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардиния
Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой
Стол обеденный Детройт раскладной 160-200*90 серый
Стол обеденный Денвер
Стул барный Премьер черный
Стул барный Премьер альпийский белый
Стул барный Тиесто лиловый
Скатерть ART
Скатерть Madrid жаккард
Скатерть Padua жаккард
Стул Форли красный
Барный стул 1018 черный крокодил
Стол Антила, 1200x750
Комплект Такер, 4 черных стула
Комплект Такер, 4 белых стула
Кресло London
Кресло Sky
Кресло Grad
Кресло West
Кресло Ivy
Стол Мюнхен раздвижной
Стол Алекс 2
Стол Цезарь овальный
Стол Мюнхен натуральный дуб
Стеллаж Зоест
Стул СТ-29
Дорожка для стола, габардин
Дорожка для стола, журавинка, горизонтальная
Дорожка для стола, мати
Стол С-34
Диван California
Барный стул Mint синий велюр, черная эмаль
Стул Тюльпан на крутящейся основе
Стол обеденный Мемфис D110 белый
Стол обеденный Орлеан большой
Стул Брайан хаки
Стол обеденный Dino
Стол Reina
Стул пластиковый Virginia, антрацит
Кресло пластиковое Indiana, кофе
Кресло пластиковое Indiana, антрацит
Стул пластиковый Blitz, прозрачный зеленый
Стул стальной Ваолет, бежевый
Стул-кресло Самба М, белый
Стул-кресло Самба М, черный
Стул пластиковый Bloom, красный
Стул пластиковый Bloom, желтый
Кресло пластиковое Bora, красный
Стул пластиковый Bora Bistrot, тортора