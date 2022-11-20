Стол Corner 120, серый мрамор глянцевый, керамика

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стол Corner 120, серый мрамор глянцевый, керамика

4.4
87 350 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стол Belluno 160, контрастный мрамор матовый, итальянская керамика/ белый каркас
Стол Belluno 160, контрастный мрамор матовый, итальянская керамика/ белый каркас
Следующий Стол Corner 120, белый мрамор глянцевый, керамика
Стол Belluno 160, контрастный мрамор матовый, итальянская керамика/ белый каркас

Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.

Вес брутто: 78 кг

Объем: 0.223

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объём упаковки0.6 м3
  • Высота760 мм
  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Глубина1700 мм
  • Вес78 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал столешницыкерамика/стекло
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

С этим товаром покупают

Стол Лидер 5Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
18

Стол Лидер 5

Стол Лидер 6Настоящее фото товара Стол Лидер 6, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
7

Стол Лидер 6

Дорожка для столаНастоящее фото товара Дорожка для стола, произведённого компанией ChiedoCover
260
Оптовая цена
14

Дорожка для стола

Чехол 63Настоящее фото товара Чехол 63, произведённого компанией ChiedoCover
от620
10

Чехол 63

Чехол 18Настоящее фото товара Чехол 18, произведённого компанией ChiedoCover
от720
13

Чехол 18

Скатерть ХельгаНастоящее фото товара Скатерть Хельга, произведённого компанией ChiedoCover
от690
10

Скатерть Хельга

Салфетки ГабардинНастоящее фото товара Салфетки Габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от110
134Хит

Салфетки Габардин

Салфетки РичардНастоящее фото товара Салфетки Ричард, произведённого компанией ChiedoCover
от190
13

Салфетки Ричард

Стул Азия 25ммНастоящее фото товара Стул Азия 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1506
2 280 ₽
121Хит

Стул Азия 25мм

Стул Кьявари Белый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
108Хит

Стул Кьявари Белый, деревянный

В наличии 96 шт.
Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежеваяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0903
2 150 ₽
12

Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
107Хит

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Наполеон Золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Золотой, пластиковый

Стол Симбиоз №21Настоящее фото товара Стол Симбиоз №21, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
100Хит

Стол Симбиоз №21

Стол Лидер 23 прямоугольныйНастоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
80Хит

Стол Лидер 23 прямоугольный

Настоящее фото товара Стол складной Монифит, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена
14

Стол складной Монифит

Настоящее фото товара Стол Бристоль 120, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
7

Стол Бристоль 120

Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленыйНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1506
2 280 ₽
11

Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый

Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, AfitapНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
10

Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap

Настоящее фото товара Секция стульев 01, произведённого компанией ChiedoCover
29 990
Оптовая цена
9

Секция стульев 01

Настоящее фото товара Секция стульев 02, произведённого компанией ChiedoCover
30 750
Оптовая цена
12

Секция стульев 02

Стул Кьявари Медный, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Медный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
5

Стул Кьявари Медный, деревянный

Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюрНастоящее фото товара Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19015
2 550 ₽
7

Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр

Стул Патрик 20мм с широким сиденьемНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм с широким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от3 260
14

Стул Патрик 20мм с широким сиденьем

Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьемНастоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от3 4903
3 590 ₽
16

Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем

Стул Кьявари Серебро, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
10

Стул Кьявари Серебро, деревянный

Стул Кьявари Коричневый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Коричневый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
6

Стул Кьявари Коричневый, деревянный

Стул Кьявари Титан, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Титан, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
8

Стул Кьявари Титан, деревянный

Стул Кьявари Красное дерево, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Красное дерево, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Красное дерево, деревянный

Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушкамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 300
11

Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками

Настоящее фото товара Стол Равенна квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Стол Равенна квадратный

Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 140
12

Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная

Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1202, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена
10

Подстолье из нержавеющей стали 1202

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1050ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
15

Подстолье алюминиевое 1050ЕМ

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1243ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
14

Подстолье алюминиевое 1243ЕМ

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1012ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена
8

Подстолье алюминиевое 1012ЕМ

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Серебро, пластиковый

Стул Victoria Ghost Красный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
5

Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый

Стул Кьявари Красный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Красный, пластиковый

Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
14

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый

Стул КантриНастоящее фото товара Стул Кантри, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
12

Стул Кантри

Стул Изо с пюпитром, красныйНастоящее фото товара Стул Изо с пюпитром, красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
7

Стул Изо с пюпитром, красный

Настоящее фото товара Стол пластиковый квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
2 390
Оптовая цена
15

Стол пластиковый квадратный

Стул Раунд 20ммНастоящее фото товара Стул Раунд 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19015
2 550 ₽
14

Стул Раунд 20мм

Конференц-стул Дания 25мм с пюпитромНастоящее фото товара Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
7

Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром

Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, ЗолотоНастоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото, произведённого компанией ChiedoCover
от5 750
13

Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото

Стол Лидер 5, венгеНастоящее фото товара Стол Лидер 5, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
19

Стол Лидер 5, венге

Стул Наполеон Золото, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
100Хит

Стул Наполеон Золото, деревянный

Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от9 39022
11 990 ₽
88Хит

Стол Лофт-4

Стул Tolix барный Желтый глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix барный Желтый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 4908
6 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Tolix барный Желтый глянцевый

В наличии 90 шт.
Стул Такер, черный деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, черный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
126Хит

Стул Такер, черный деревянный

Стул Такер полубарный, синий деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, синий деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
9

Стул Такер полубарный, синий деревянный

Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
8

Стул Такер полубарный, серый деревянный

Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
8

Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
11

Стул Луи Гост Синий, пластиковый

Стул Dystopia Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена
5

Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена
10

Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый

В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Стул Лили Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
9

Стул Лили Дымчатый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Лили Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
7

Стул Лили Красный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
22 590
Оптовая цена
9

Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый

В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Стул Кристалл Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
22 590
Оптовая цена
14

Стул Кристалл Желтый, пластиковый

В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Стул Гиза Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 290
Оптовая цена
12

Стул Гиза Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Во Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
12

Стул Во Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Блиц Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
11

Стул Блиц Красный, пластиковый

Стул Феникс Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
6

Стул Феникс Дымчатый, пластиковый

Чехол 01 на стул Кьявари, желтыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от440
5

Чехол 01 на стул Кьявари, желтый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый

Чехол Е07 на стул EamesНастоящее фото товара Чехол Е07 на стул Eames, произведённого компанией ChiedoCover
от4107
440 ₽
6

Чехол Е07 на стул Eames

Стул Принцесса Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Стул Принцесса Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
13

Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый

Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

Стул барный Либерти черныйНастоящее фото товара Стул барный Либерти черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
11

Стул барный Либерти черный

В наличии 31 шт.
Стул барный Порше черныйНастоящее фото товара Стул барный Порше черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
5

Стул барный Порше черный

В наличии 74 шт.
Стол Ария, белая столешница, черный каркасНастоящее фото товара Стол Ария, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
16 700
5

Стол Ария, белая столешница, черный каркас

Стул барный Купер белыйНастоящее фото товара Стул барный Купер белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99023
8 990 ₽Оптовая цена
12

Стул барный Купер белый

В наличии 100 шт.
Стул Консек барный, мягкий, белыйНастоящее фото товара Стул Консек барный, мягкий, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
9

Стул Консек барный, мягкий, белый

Стул Лофт-11 М с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Лофт-11 М с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
6

Стул Лофт-11 М с подлокотниками

Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
11

Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой

Табурет Лофт-12 НМ барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 НМ барный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
12

Табурет Лофт-12 НМ барный

Кресло Изо GTSНастоящее фото товара Кресло Изо GTS, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
13

Кресло Изо GTS

Стул Изо PLНастоящее фото товара Стул Изо PL, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
9

Стул Изо PL

Стул Самба с пюпитромНастоящее фото товара Стул Самба с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
6

Стул Самба с пюпитром

Стул Изо СТНастоящее фото товара Стул Изо СТ, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
8

Стул Изо СТ

Стол Eames, барныйНастоящее фото товара Стол Eames, барный, произведённого компанией ChiedoCover
19 99021
24 990 ₽Оптовая цена
14

Стол Eames, барный

В наличии 23 шт.
Настоящее фото товара Стул Борно зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
6

Стул Борно зеленый

Стул прованс-3Настоящее фото товара Стул прованс-3, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена
12

Стул прованс-3

Стул Кроссбэк темно-красныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк темно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Стул Кроссбэк темно-красный

Настоящее фото товара Секция многоместная СМ-3, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
14

Секция многоместная СМ-3

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
7

Секция многоместная ИЗО-2

Настоящее фото товара Барный стул Дакота винтажный мокко, произведённого компанией ChiedoCover
от4 500
Оптовая цена
15

Барный стул Дакота винтажный мокко

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
14

Стул барный Фокс 75 белый

Стул прозрачный барный Фокс 75 серыйНастоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75 серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
6

Стул прозрачный барный Фокс 75 серый

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубойНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99010
3 290 ₽
11

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой

Секция стульев Хит - золото, ромб зеленыйНастоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
13

Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый

Секция стульев Хит - золото, ромб красныйНастоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
9

Секция стульев Хит - золото, ромб красный

Секция стульев Хит - серебро, ромб синийНастоящее фото товара Секция стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
12

Секция стульев Хит - серебро, ромб синий

Настоящее фото товара Подстолье прозрачное Ice, произведённого компанией ChiedoCover
от15 190
Оптовая цена
9

Подстолье прозрачное Ice

Настоящее фото товара Салфетки Ричард 45x45см, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от150
6

Салфетки Ричард 45x45см, светло-бежевый

Стул-кресло PaganelНастоящее фото товара Стул-кресло Paganel, произведённого компанией ChiedoCover
28 790
Оптовая цена
14

Стул-кресло Paganel

Настоящее фото товара Салфетки Журавинка, 45х45, шампань цветок, произведённого компанией ChiedoCover
от130
21

Салфетки Журавинка, 45х45, шампань цветок

В наличии 52 шт.
Настоящее фото товара Салфетки ARS коричневый, в ассортименте, произведённого компанией ChiedoCover
от240
14

Салфетки ARS коричневый, в ассортименте

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1506
2 280 ₽
13

Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый

Скамья лофт DS 899Настоящее фото товара Скамья лофт DS 899, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990
Оптовая цена
12

Скамья лофт DS 899

Стеллаж 15Настоящее фото товара Стеллаж 15, произведённого компанией ChiedoCover
36 990
7

Стеллаж 15

Стул Кроссбэк флагНастоящее фото товара Стул Кроссбэк флаг, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
11

Стул Кроссбэк флаг

Настоящее фото товара Стол Бруклин 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
22 99044
40 990 ₽
9

Стол Бруклин 120 x 60 серебро

Стул Пенелопа синий + желтыйНастоящее фото товара Стул Пенелопа синий + желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 99013
24 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Пенелопа синий + желтый

В наличии 100 шт.
Скатерть FIRENZEНастоящее фото товара Скатерть FIRENZE, произведённого компанией ChiedoCover
от4 810
13

Скатерть FIRENZE

Настоящее фото товара Стул Signal passo II velvet, серый, произведённого компанией ChiedoCover
23 790
Оптовая цена
12

Стул Signal passo II velvet, серый

Настоящее фото товара Чехол 07 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от810
14

Чехол 07 из плотного спандекса

Чехол 01 на стул Кьявари из плотного спандексаНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от430
15

Чехол 01 на стул Кьявари из плотного спандекса

Настоящее фото товара Салфетки Deco, произведённого компанией ChiedoCover
от160
7

Салфетки Deco

Настоящее фото товара Салфетки Микрофибра, произведённого компанией ChiedoCover
от210
10

Салфетки Микрофибра

Стеллаж для разделения комнаты 41Настоящее фото товара Стеллаж для разделения комнаты 41, произведённого компанией ChiedoCover
от54 990
14

Стеллаж для разделения комнаты 41

Настоящее фото товара Стеллаж 47, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
9

Стеллаж 47

Настоящее фото товара Стеллаж 60, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
5

Стеллаж 60

Настоящее фото товара Стеллаж 66, произведённого компанией ChiedoCover
от29 690
15

Стеллаж 66

Настоящее фото товара Стеллаж 69, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
6

Стеллаж 69

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D1800, черный, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 9907
6 390 ₽
12

Стол Лидер 3, D1800, черный, орех

В наличии 23 шт.
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
15

Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый

Настоящее фото товара Барный стул Тайбэй, произведённого компанией ChiedoCover
от21 590
11

Барный стул Тайбэй

Стул Хит 25мм, коричневый, кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
12

Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам

Настоящее фото товара Журнальный стол Корона малый, произведённого компанией ChiedoCover
от41 900
Оптовая цена
6

Журнальный стол Корона малый

Настоящее фото товара Стол Loft Kedr Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от49 090
10

Стол Loft Kedr Premium

Стул барный Валенсия NEW, темно-серыйНастоящее фото товара Стул барный Валенсия NEW, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
9

Стул барный Валенсия NEW, темно-серый

Стул складной банкетный Lite, белыйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19013
2 490 ₽Оптовая цена
9

Стул складной банкетный Lite, белый

В наличии 100 шт.
Стул складной банкетный Lite, черныйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19013
2 490 ₽Оптовая цена
10

Стул складной банкетный Lite, черный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Скатерть Tabatha зеленый, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
7

Скатерть Tabatha зеленый, рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Icecream габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
13

Скатерть Icecream габардин

Настоящее фото товара Модуль GRAND 1-местный прямой, произведённого компанией ChiedoCover
от15 190
Оптовая цена
15

Модуль GRAND 1-местный прямой

Стул Бар /МРДНастоящее фото товара Стул Бар /МРД, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
10

Стул Бар /МРД

Обеденная группа Бремен 6Настоящее фото товара Обеденная группа Бремен 6, произведённого компанией ChiedoCover
от85 690
9

Обеденная группа Бремен 6

Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардинияНастоящее фото товара Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардиния, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
11

Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардиния

Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
10

Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой

Стол обеденный Детройт раскладной 160-200*90 серыйНастоящее фото товара Стол обеденный Детройт раскладной 160-200*90 серый, произведённого компанией ChiedoCover
от34 99024
45 990 ₽Оптовая цена
13

Стол обеденный Детройт раскладной 160-200*90 серый

Стол обеденный ДенверНастоящее фото товара Стол обеденный Денвер, произведённого компанией ChiedoCover
от34 99015
40 990 ₽Оптовая цена
12

Стол обеденный Денвер

Стул барный Премьер черныйНастоящее фото товара Стул барный Премьер черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
14

Стул барный Премьер черный

В наличии 31 шт.
Стул барный Премьер альпийский белыйНастоящее фото товара Стул барный Премьер альпийский белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
8

Стул барный Премьер альпийский белый

В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Тиесто лиловый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
7

Стул барный Тиесто лиловый

В наличии 11 шт.
Скатерть ARTНастоящее фото товара Скатерть ART, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена
10

Скатерть ART

Скатерть Madrid жаккардНастоящее фото товара Скатерть Madrid жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 110
Оптовая цена
7

Скатерть Madrid жаккард

Скатерть Padua жаккардНастоящее фото товара Скатерть Padua жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
Оптовая цена
8

Скатерть Padua жаккард

Настоящее фото товара Стул Форли красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
12

Стул Форли красный

Барный стул 1018 черный крокодилНастоящее фото товара Барный стул 1018 черный крокодил, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
11

Барный стул 1018 черный крокодил

Настоящее фото товара Стол Антила, 1200x750, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
Оптовая цена
8

Стол Антила, 1200x750

Комплект Такер, 4 черных стулаНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 черных стула, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
13

Комплект Такер, 4 черных стула

Комплект Такер, 4 белых стулаНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 белых стула, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
16

Комплект Такер, 4 белых стула

Настоящее фото товара Кресло London, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
7

Кресло London

Настоящее фото товара Кресло Sky, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
8

Кресло Sky

Настоящее фото товара Кресло Grad, произведённого компанией ChiedoCover
от33 590
15

Кресло Grad

Кресло WestНастоящее фото товара Кресло West, произведённого компанией ChiedoCover
от23 490
Оптовая цена
5

Кресло West

Настоящее фото товара Кресло Ivy, произведённого компанией ChiedoCover
от28 550
14

Кресло Ivy

Настоящее фото товара Стол Мюнхен раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
от45 790
Оптовая цена
12

Стол Мюнхен раздвижной

Настоящее фото товара Стол Алекс 2, произведённого компанией ChiedoCover
от45 590
Оптовая цена
5

Стол Алекс 2

Настоящее фото товара Стол Цезарь овальный, произведённого компанией ChiedoCover
от79 990
Оптовая цена
13

Стол Цезарь овальный

Настоящее фото товара Стол Мюнхен натуральный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от66 290
Оптовая цена
5

Стол Мюнхен натуральный дуб

Стеллаж ЗоестНастоящее фото товара Стеллаж Зоест, произведённого компанией ChiedoCover
59 900
6

Стеллаж Зоест

Настоящее фото товара Стул СТ-29, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена
9

Стул СТ-29

Дорожка для стола, габардинНастоящее фото товара Дорожка для стола, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от290
7

Дорожка для стола, габардин

Дорожка для стола, журавинка, горизонтальнаяНастоящее фото товара Дорожка для стола, журавинка, горизонтальная, произведённого компанией ChiedoCover
от350
25Хит

Дорожка для стола, журавинка, горизонтальная

Дорожка для стола, матиНастоящее фото товара Дорожка для стола, мати, произведённого компанией ChiedoCover
от420
14

Дорожка для стола, мати

Настоящее фото товара Стол С-34, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790
Оптовая цена
11

Стол С-34

Диван CaliforniaНастоящее фото товара Диван California, произведённого компанией ChiedoCover
от77 790
Оптовая цена
16

Диван California

Барный стул Mint синий велюр, черная эмальНастоящее фото товара Барный стул Mint синий велюр, черная эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
91Хит

Барный стул Mint синий велюр, черная эмаль

Стул Тюльпан на крутящейся основеНастоящее фото товара Стул Тюльпан на крутящейся основе, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
10

Стул Тюльпан на крутящейся основе

Настоящее фото товара Стол обеденный Мемфис D110 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99024
29 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Мемфис D110 белый

Стол обеденный Орлеан большойНастоящее фото товара Стол обеденный Орлеан большой, произведённого компанией ChiedoCover
от64 99022
82 990 ₽Оптовая цена
8

Стол обеденный Орлеан большой

Стул Брайан хакиНастоящее фото товара Стул Брайан хаки, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99017
23 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Брайан хаки

В наличии 70 шт.
Стол обеденный Dino Настоящее фото товара Стол обеденный Dino , произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена
8

Стол обеденный Dino

Стол Reina Настоящее фото товара Стол Reina , произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
8

Стол Reina

Стул пластиковый Virginia, антрацитНастоящее фото товара Стул пластиковый Virginia, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
10

Стул пластиковый Virginia, антрацит

Кресло пластиковое Indiana, кофеНастоящее фото товара Кресло пластиковое Indiana, кофе, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
5

Кресло пластиковое Indiana, кофе

Кресло пластиковое Indiana, антрацитНастоящее фото товара Кресло пластиковое Indiana, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
13

Кресло пластиковое Indiana, антрацит

Стул пластиковый Blitz, прозрачный зеленыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Blitz, прозрачный зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
Оптовая цена
5

Стул пластиковый Blitz, прозрачный зеленый

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул стальной Ваолет, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена
12

Стул стальной Ваолет, бежевый

Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
6

Стул-кресло Самба М, белый

Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
17

Стул-кресло Самба М, черный

Стул пластиковый Bloom, красный Настоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, красный , произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Bloom, красный

Стул пластиковый Bloom, желтыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Bloom, желтый

Кресло пластиковое Bora, красныйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Bora, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
8

Кресло пластиковое Bora, красный

Стул пластиковый Bora Bistrot, тортораНастоящее фото товара Стул пластиковый Bora Bistrot, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Bora Bistrot, тортора

В наличии 10 шт.