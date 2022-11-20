Стол CОРРЕНТО, 1200x800

10 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стол CОРРЕНТО, 1200x800

4.9
26 690 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стол CОРРЕНТО, 800x800
Стол CОРРЕНТО, 800x800
Следующий Стол CОРРЕНТО, 1600x800
Стол CОРРЕНТО, 1600x800

Характеристики товара

Описание

Компактный стол «Сорренто» простой геометрической формы гармонично сочетается с предметами из той же коллекции. Его можно приобрести отдельно или в комплекте с креслами, чтобы организовать небольшую обеденную зону. Плавные линии и изгибы изделия создают поистине европейское настроение, которое можно разделить со своими близкими за чашечкой ароматного кофе.

Прочный каркас выполнен из лёгкого коррозионностойкого алюминия, держит форму. На ножках защитные колпачки, не царапают покрытие пола и выглядят солидно.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Высота740 мм
  • Глубина800 мм
  • Вес21 кг

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Скатерть Demina габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
6

Скатерть Demina габардин

Комплект мебели стол Лофт-2, 4 стула КроссбэкНастоящее фото товара Комплект мебели стол Лофт-2, 4 стула Кроссбэк, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890
6

Комплект мебели стол Лофт-2, 4 стула Кроссбэк

Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, с подлокотникамиНастоящее фото товара Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена
5

Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, с подлокотниками

Стол Лидер 5, 1800x900Настоящее фото товара Стол Лидер 5, 1800x900, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
14

Стол Лидер 5, 1800x900

Салфетка Жаккард круглаяНастоящее фото товара Салфетка Жаккард круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена
10

Салфетка Жаккард круглая

Настоящее фото товара Стол для совещаний Даито, произведённого компанией ChiedoCover
71 790
Оптовая цена
9

Стол для совещаний Даито

Настоящее фото товара Стол для совещаний Дайсбург, произведённого компанией ChiedoCover
79 290
Оптовая цена
11

Стол для совещаний Дайсбург

Настоящее фото товара Стол для совещаний Дакота, произведённого компанией ChiedoCover
48 090
Оптовая цена
14

Стол для совещаний Дакота

Настоящее фото товара Стол для совещаний модульный Далевилл, произведённого компанией ChiedoCover
82 990
Оптовая цена
5

Стол для совещаний модульный Далевилл

Настоящее фото товара Конференц стол Даллас, произведённого компанией ChiedoCover
33 990
Оптовая цена
9

Конференц стол Даллас

Другие товары из раздела столы из ротанга оптом

Настоящее фото товара Стол ВЕРМОНТ, произведённого компанией ChiedoCover
30 490
Оптовая цена
9

Стол ВЕРМОНТ

Настоящее фото товара Стол CОРРЕНТО, 2000x800, произведённого компанией ChiedoCover
40 090
Оптовая цена
15

Стол CОРРЕНТО, 2000x800

Журнальный стол ВЕРОНАНастоящее фото товара Журнальный стол ВЕРОНА, произведённого компанией ChiedoCover
26 490
Оптовая цена
8

Журнальный стол ВЕРОНА

Настоящее фото товара Кофейный столик СИЕНА, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена
13

Кофейный столик СИЕНА

Настоящее фото товара Журнальный стол СИЕНА, произведённого компанией ChiedoCover
22 990
Оптовая цена
14

Журнальный стол СИЕНА

Настоящее фото товара Журнальный стол РАВЕЛЛО, произведённого компанией ChiedoCover
33 390
Оптовая цена
9

Журнальный стол РАВЕЛЛО

Журнальный стол МОДЕРННастоящее фото товара Журнальный стол МОДЕРН, произведённого компанией ChiedoCover
29 690
Оптовая цена
14

Журнальный стол МОДЕРН

Cтол МОДЕРН, 1000x1000Настоящее фото товара Cтол МОДЕРН, 1000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
28 690
Оптовая цена
12

Cтол МОДЕРН, 1000x1000

Настоящее фото товара Стол уличный Агиос, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена
8

Стол уличный Агиос

Настоящее фото товара Стол уличный Океан, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
12

Стол уличный Океан