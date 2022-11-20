Компактный стол «Сорренто» простой геометрической формы гармонично сочетается с предметами из той же коллекции. Его можно приобрести отдельно или в комплекте с креслами, чтобы организовать небольшую обеденную зону. Плавные линии и изгибы изделия создают поистине европейское настроение, которое можно разделить со своими близкими за чашечкой ароматного кофе.
Прочный каркас выполнен из лёгкого коррозионностойкого алюминия, держит форму. На ножках защитные колпачки, не царапают покрытие пола и выглядят солидно.
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