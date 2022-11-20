Стол CОРРЕНТО, 2000x800

15 оценок

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Стол CОРРЕНТО, 2000x800

4.9
40 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Компактный стол «Сорренто» простой геометрической формы гармонично сочетается с предметами из той же коллекции. Его можно приобрести отдельно или в комплекте с креслами, чтобы организовать небольшую обеденную зону. Плавные линии и изгибы изделия создают поистине европейское настроение, которое можно разделить со своими близкими за чашечкой ароматного кофе.

Прочный каркас выполнен из лёгкого коррозионностойкого алюминия, держит форму. На ножках защитные колпачки, не царапают покрытие пола и выглядят солидно.

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Основные характеристики

  • Ширина2000 мм
  • Высота740 мм
  • Глубина800 мм
  • Вес31 кг

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