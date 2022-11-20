Стол Cremona 140, Темно-серый мрамор матовый/ черный каркас

10 оценок

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Стол Cremona 140, Темно-серый мрамор матовый/ черный каркас

4.9
82 300 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/мест: 2

Вес брутто: 102

Объем: 0,41

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Основные характеристики

  • Цветчерный, серый
  • Высота760 мм
  • Ширина850 мм
  • Длина1400/2000 мм
  • Материал столешницыкерамика, стекло
  • Материал подстольяметалл

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