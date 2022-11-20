Стол Cremona 160, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас

12 оценок

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Стол Cremona 160, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас

4.3
78 100 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.

Вес брутто: 112 кг

Объем: 0.451

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Основные характеристики

  • Объём упаковки1.2 м3
  • Высота760 мм
  • Длина1600 мм
  • Ширина900 мм
  • Глубина2200 мм
  • Вес112 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал столешницыкерамика/стекло
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

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7

Табурет Усиленный

Стеллаж 08Настоящее фото товара Стеллаж 08, произведённого компанией ChiedoCover
20 890
7

Стеллаж 08

Стул Кроссбэк флагНастоящее фото товара Стул Кроссбэк флаг, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
11

Стул Кроссбэк флаг

Настоящее фото товара Стул Изо Т плюс, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
5

Стул Изо Т плюс

Настоящее фото товара Стул обеденный Шанель прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена
12

Стул обеденный Шанель прозрачный

Скатерть DecoНастоящее фото товара Скатерть Deco, произведённого компанией ChiedoCover
от990
10

Скатерть Deco

Настоящее фото товара Чехол 45 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от810
9

Чехол 45 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Чехол 15 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от550
15

Чехол 15 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Чехол 35 из неплотного бифлекса, произведённого компанией ChiedoCover
от890
5

Чехол 35 из неплотного бифлекса

Настоящее фото товара Скатерть Panama Dolce, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
13

Скатерть Panama Dolce

Настоящее фото товара Скатерть Microfibra , произведённого компанией ChiedoCover
от1 650
10

Скатерть Microfibra

Настоящее фото товара Салфетки Panama Dolce, произведённого компанией ChiedoCover
от220
12

Салфетки Panama Dolce

Настоящее фото товара Салфетки Сатин, произведённого компанией ChiedoCover
от200
6

Салфетки Сатин

Настоящее фото товара Салфетки Deco, произведённого компанией ChiedoCover
от160
7

Салфетки Deco

Стул Кроссбэк пластиковый красныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49051
8 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк пластиковый красный

В наличии 100 шт.
Chester креслоНастоящее фото товара Chester кресло, произведённого компанией ChiedoCover
от128 390
Оптовая цена
11

Chester кресло

Комплект мебели БанкетныйНастоящее фото товара Комплект мебели Банкетный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29024
8 190 ₽
9

Комплект мебели Банкетный

Комплект Стол с фуршетной юбкойНастоящее фото товара Комплект Стол с фуршетной юбкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 63013
5 290 ₽
15

Комплект Стол с фуршетной юбкой

Комплект мебели для кафе НаполеонНастоящее фото товара Комплект мебели для кафе Наполеон, произведённого компанией ChiedoCover
от9 770
Оптовая цена
16

Комплект мебели для кафе Наполеон

Настоящее фото товара Стеллаж 54, произведённого компанией ChiedoCover
от32 990
13

Стеллаж 54

Настоящее фото товара Стеллаж 57, произведённого компанией ChiedoCover
от49 590
14

Стеллаж 57

Настоящее фото товара Стол обеденный Кенвуд, произведённого компанией ChiedoCover
от92 790
Оптовая цена
14

Стол обеденный Кенвуд

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D1800, черный, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 9907
6 390 ₽
12

Стол Лидер 3, D1800, черный, орех

В наличии 23 шт.
Стол обеденный Кобург шампаньНастоящее фото товара Стол обеденный Кобург шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от40 090
Оптовая цена
8

Стол обеденный Кобург шампань

Стол обеденный КокелиНастоящее фото товара Стол обеденный Кокели, произведённого компанией ChiedoCover
от151 990
Оптовая цена
10

Стол обеденный Кокели

Стол обеденный КорбахНастоящее фото товара Стол обеденный Корбах, произведённого компанией ChiedoCover
от74 790
Оптовая цена
5

Стол обеденный Корбах

Стол обеденный КоссутНастоящее фото товара Стол обеденный Коссут, произведённого компанией ChiedoCover
от102 390
Оптовая цена
10

Стол обеденный Коссут

Настоящее фото товара Стол обеденный Крозет, произведённого компанией ChiedoCover
от65 590
Оптовая цена
10

Стол обеденный Крозет

Настоящее фото товара Стол обеденный Кросно, произведённого компанией ChiedoCover
от78 990
Оптовая цена
15

Стол обеденный Кросно

Стол обеденный КулимиНастоящее фото товара Стол обеденный Кулими, произведённого компанией ChiedoCover
от70 790
Оптовая цена
14

Стол обеденный Кулими

Настоящее фото товара Стул Азия 25мм - бронза, арш коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1506
2 280 ₽
12

Стул Азия 25мм - бронза, арш коричневый

В наличии 29 шт.
Стул Такер, патина, с бежевой подушкойНастоящее фото товара Стул Такер, патина, с бежевой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
90Хит

Стул Такер, патина, с бежевой подушкой

Стул Хит 25мм, каркас бархат, голубой вельветНастоящее фото товара Стул Хит 25мм, каркас бархат, голубой вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1506
2 280 ₽
9

Стул Хит 25мм, каркас бархат, голубой вельвет

Настоящее фото товара Журнальный столик Джульетта маленький, произведённого компанией ChiedoCover
от38 900
Оптовая цена
5

Журнальный столик Джульетта маленький

Стол Освальд, 120х80Настоящее фото товара Стол Освальд, 120х80, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
11

Стол Освальд, 120х80

Стул барный Модерн NEW, белыйНастоящее фото товара Стул барный Модерн NEW, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
15

Стул барный Модерн NEW, белый

В наличии 100 шт.
Стул Роза, вельвет бежево-серыйНастоящее фото товара Стул Роза, вельвет бежево-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
13

Стул Роза, вельвет бежево-серый

В наличии 10 шт.
Стул складной банкетный Lite, белыйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19013
2 490 ₽Оптовая цена
9

Стул складной банкетный Lite, белый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Скатерть Pryanosti габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
10

Скатерть Pryanosti габардин

Настоящее фото товара Скатерть Лавандовый принт габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
9

Скатерть Лавандовый принт габардин

Настоящее фото товара Скатерть Klassika beige саржа, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
Оптовая цена
11

Скатерть Klassika beige саржа

Настоящее фото товара Скатерть Rokoko Белый , произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
7

Скатерть Rokoko Белый

Настоящее фото товара Модуль VEIL 1-местный прямой, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена
5

Модуль VEIL 1-местный прямой

Настоящее фото товара Модуль GRAND 1-местный прямой, произведённого компанией ChiedoCover
от15 190
Оптовая цена
15

Модуль GRAND 1-местный прямой

Настоящее фото товара Сервировочный столик Siesta, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена
8

Сервировочный столик Siesta

Стул Бар 1 /МРДНастоящее фото товара Стул Бар 1 /МРД, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
9

Стул Бар 1 /МРД

Обеденная группа Мюнхен 4Настоящее фото товара Обеденная группа Мюнхен 4, произведённого компанией ChiedoCover
от59 990
10

Обеденная группа Мюнхен 4

Обеденная группа Мюнхен 6Настоящее фото товара Обеденная группа Мюнхен 6, произведённого компанией ChiedoCover
от76 490
5

Обеденная группа Мюнхен 6

Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
10

Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой

Стул Кроссбэк, старинный орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
119Хит

Стул Кроссбэк, старинный орех

Настоящее фото товара Обеденная группа Лофт 4, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290
Оптовая цена
12

Обеденная группа Лофт 4

Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ коричневыйНастоящее фото товара Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 490
Оптовая цена
13

Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ коричневый

Стол раскладной Eva коричневыйНастоящее фото товара Стол раскладной Eva коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от32 090
Оптовая цена
12

Стол раскладной Eva коричневый

Стол обеденный Детройт белый малыйНастоящее фото товара Стол обеденный Детройт белый малый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99017
35 990 ₽Оптовая цена
11

Стол обеденный Детройт белый малый

Стол обеденный ДенверНастоящее фото товара Стол обеденный Денвер, произведённого компанией ChiedoCover
от34 99015
40 990 ₽Оптовая цена
12

Стол обеденный Денвер

Стол обеденный Ричмонд белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Ричмонд белый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 99020
35 990 ₽Оптовая цена
5

Стол обеденный Ричмонд белый

Стол обеденный Ричмонд 100*100 белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Ричмонд 100*100 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 99020
35 990 ₽Оптовая цена
12

Стол обеденный Ричмонд 100*100 белый

Настоящее фото товара Стол обеденный на одной точёной ножке, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
13

Стол обеденный на одной точёной ножке

Скатерть ТвилНастоящее фото товара Скатерть Твил, произведённого компанией ChiedoCover
от480
Оптовая цена
10

Скатерть Твил

Скатерть ProfylineНастоящее фото товара Скатерть Profyline, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена
11

Скатерть Profyline

Барный стул 1018 кремовыйНастоящее фото товара Барный стул 1018 кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
13

Барный стул 1018 кремовый

Настоящее фото товара Стул Милан софт, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена
8

Стул Милан софт

Стол пластиковый плетеный Riva темныйНастоящее фото товара Стол пластиковый плетеный Riva темный, произведённого компанией ChiedoCover
от24 790
Оптовая цена
6

Стол пластиковый плетеный Riva темный

Настоящее фото товара Диван Uno, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена
11

Диван Uno

Настоящее фото товара Диван Geox, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
Оптовая цена
10

Диван Geox

Настоящее фото товара Кресло London, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
7

Кресло London

Настоящее фото товара Стол Алекс 6, произведённого компанией ChiedoCover
от45 090
Оптовая цена
8

Стол Алекс 6

Настоящее фото товара Стол Алекс 7, произведённого компанией ChiedoCover
от39 290
Оптовая цена
12

Стол Алекс 7

Настоящее фото товара Стол Алекс 2, произведённого компанией ChiedoCover
от45 590
Оптовая цена
5

Стол Алекс 2

Стеллаж АйнбекНастоящее фото товара Стеллаж Айнбек, произведённого компанией ChiedoCover
70 500
8

Стеллаж Айнбек

Стеллаж НихаймНастоящее фото товара Стеллаж Нихайм, произведённого компанией ChiedoCover
68 500
6

Стеллаж Нихайм

Стеллаж ШвертеНастоящее фото товара Стеллаж Шверте, произведённого компанией ChiedoCover
47 600
11

Стеллаж Шверте

Настоящее фото товара Диван Банжо, произведённого компанией ChiedoCover
от84 790
Оптовая цена
10

Диван Банжо