Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.
Вес брутто: 112 кг
Объем: 0.451
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Чехол 66
Чехол 18
Чехол 15
Скатерть Мати
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Салфетки Журавинка
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стол Симбиоз №21
Стол складной Монифит
Стол Бристоль 120
Стол Грейс
Стул Азия 25мм гладкий каркас - серебро, велюр бежевый
Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый
Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Секция стульев 01
Секция стульев 02
Секция стульев 03
Стул Кьявари Оранжевый, деревянный
Стул Кьявари Медный, деревянный
Стул Кьявари Бирюзовый, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Патрик 20мм с подлокотниками
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Стул Сахара 25мм с наружними заглушками
Стол Болонья 110
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Подстолье алюминиевое 1256
Подстолье из нержавеющей стали 1202
Подстолье из нержавеющей стали 1002
Подстолье алюминиевое 1250ЕМ
Подстолье барное хромированное 1004
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Tolix барный серебристый матовый
Стул Кантри, без подушки
Стул Era T с пюпитром
Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитром
Стол пластиковый квадратный
Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый
Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш
Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый
Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне
Стул Хит 20мм - золото, Сабо черный
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стул Наполеон Красный, деревянный
Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый
Стул Tolix Arms Soft барный серебристый
Стул Такер, белый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, синий деревянный
Стул Такер, серый деревянный
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул барный Валенсия, голубой
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Валенсия, небесно-голубой
Стул барный Бентли, черный
Стол Ария, белая столешница, золотой каркас
Стул Лофт-11 Н
Стул Лофт-11 М
Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-11 барный
Табурет Лофт-12 НМ барный
Стул Сильвия
Стул EAMES барный черный
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная СМ-3 на балке
Барный стул Дакота винтажный мокко
Барный стул Дакота винтажный черный
Стул уличный Фотон тёмный
Стол складной Виктория 150
Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый
Стул Хит 20мм, каркас - золото, обивка - рогожка фиолетовая
Стул Chic крем-брюле
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Чехол 02, спандекс бирюзовый
Стул-кресло Paganel
Салфетки Журавинка, 45х45, шампань цветок
Салфетки ARS коричневый, в ассортименте
Табурет Усиленный
Стеллаж 08
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Чехол 35 из неплотного бифлекса
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Салфетки Panama Dolce
Салфетки Сатин
Салфетки Deco
Стул Кроссбэк пластиковый красный
Chester кресло
Комплект мебели Банкетный
Комплект Стол с фуршетной юбкой
Комплект мебели для кафе Наполеон
Стеллаж 54
Стеллаж 57
Стол обеденный Кенвуд
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Стол обеденный Кобург шампань
Стол обеденный Кокели
Стол обеденный Корбах
Стол обеденный Коссут
Стол обеденный Крозет
Стол обеденный Кросно
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Стул Хит 25мм, каркас бархат, голубой вельвет
Журнальный столик Джульетта маленький
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Обеденная группа Мюнхен 4
Обеденная группа Мюнхен 6
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