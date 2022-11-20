Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.
Вес брутто: 112 кг
Объем: 0.451
Стол Лидер 5
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Скатерть Мати
Скатерть Ричард, круглая
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Салфетки Журавинка
Стул Молот 20мм
Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стол Лидер 3, уличный из реек, темный
Стол Бристоль 120
Стол Миллер 140
Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Секция стульев 02
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Стул Кьявари Золото, деревянный
Патрик 20мм с подлокотниками
Салфетки Лён
Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ
Подстолье алюминиевое 1246
Подстолье из нержавеющей стали 1202
Подстолье алюминиевое 1016ЕМ
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Tolix барный голубой матовый
Стул алюминиевый 1201
Стул Era T с пюпитром
Стол пластиковый квадратный
Стул Раунд 20мм
Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый
Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото
Стол Лидер 2, уличный из реек
Стол Симбиоз №21, уличный из реек, восьмигранник
Стол Лидер 1, кромка ПВХ
Стол Лидер 5, венге
Стул Наполеон Серебро, деревянный
Стул Хит 25мм - рогожка бежевая
Стол Лофт-6
Стол Лофт-7
Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый
Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стул Такер полубарный, черный деревянный
Стул Такер полубарный, синий деревянный
Стул Такер полубарный, серый деревянный
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Ницца барный
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул барный Купер белый
Стул Лофт-12 М с подлокотниками
Стул Лофт-11 М барный
Табурет Лофт-11 барный с подножкой
Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
Табурет Лофт-11 Н барный
Табурет Лофт-11 НМ барный
Табурет Лофт-12 М барный
Табурет Лофт-12 НМ барный
Стул Форум
Стол Eames, барный
Стул EAMES барный белый
Стул Кроссбэк темно-красный
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3 на балке
Стул прозрачный барный Фокс 75 черный
Стол Консоль Арт Деко серебро
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный
Скатерть Журавинка, D250 см, белая гладь
Стул уличный Фотон тёмный
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Секция стульев Хит - золото, ромб красный
Стол Лофт 13
Стул Chic шоколадный
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
Стул-кресло Eames Rodeo
Салфетки ARS коричневый, в ассортименте
Стул Хит 25мм - серебро, микрофибра синяя
Стеллаж 02
Стеллаж 16
Стул обеденный Шанель прозрачный
Чехол 08 из плотного спандекса
Чехол 60 из плотного спандекса
Чехол 07 из плотного спандекса
Чехол 36 из плотного спандекса
Скатерть Saten
Салфетки Сатин
Диван офисный Мишель
Chester кресло
Комплект мебели для кафе Наполеон
Стеллаж 36
Стеллаж 46
Стеллаж 74
Стол обеденный Киллен
Стол обеденный Кобург шампань
Стол обеденный Шанель New
Стол обеденный Коттер
Стол обеденный Кросби
Стол обеденный Куртра орех
Стол-трансформер Лерида орех
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива
Салфетки Ричард красный, гладь
Салфетки Журавинка серые
Стул Кроссбэк белый/ голубой
Стул Кроссбэк белый/ розовый
Ковролин Blitz
Стул Хит 20мм, каркас бархат, черный кожзам
Стол Loft Kedr Premium
Стул барный Валенсия NEW, светло-серый
Стол круглый Ostby красный
Скатерть Pryanosti габардин
Скатерть Tabatha зеленый, рогожка
Скатерть Rokoko Белый
Скатерть Limoni саржа
Модуль VEIL 1-местный прямой
Стул Бар /МРД
Деревянный табурет Клио
Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардиния
Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой
Обеденная группа Лофт 1
Стол раскладной Eva Tobacco
Стол обеденный раздвижной Virgo
Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный
Стол обеденный Сиэтл
Стол обеденный Атланта
Стол обеденный Ричмонд 100*100 белый
Стул барный Тиесто лиловый
Стол обеденный на одной точёной ножке
Скатерть Vigo жаккард
Скатерть Padua жаккард
Барный стул крутящийся бежевый/ светло-серый
Барный стул крутящийся черный/ светло-коричневый
Барный стул 9393
Стол Салют
Стол Тюльпан №2
Комплект Такер, 4 белых стула
Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, бук
Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый
Диван Beil угловой
Стол Мюнхен раздвижной
Стол Алекс 6
Стол Версаль классический
Стол Цезарь овальный
Стол Орфей овальный
Стул СТ-10
Дорожка для стола, журавинка
Стол С-40
Стул Кроссбэк, корица
Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль
Кресло Байрон велюр изумруд
Стол обеденный Мулен белый
Стол обеденный Глазго малый
Стол обеденный Глазго большой
Консольный столик Инсигния 120 x 40 золото, стекло smoke
Стол обеденный Dino
Стол Reina
Стул пластиковый Virginia, белый