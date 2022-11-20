Стол Cremona 160, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас

13 оценок

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Стол Cremona 160, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас

4.7
78 100 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.

Вес брутто: 112 кг

Объем: 0.451

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Основные характеристики

  • Объём упаковки1.2 м3
  • Высота760 мм
  • Длина1600 мм
  • Ширина900 мм
  • Глубина2200 мм
  • Вес112 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал столешницыкерамика/стекло
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияКитай

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Стеллаж 46Настоящее фото товара Стеллаж 46, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
15

Стеллаж 46

Настоящее фото товара Стеллаж 74, произведённого компанией ChiedoCover
от33 990
9

Стеллаж 74

Настоящее фото товара Стол обеденный Киллен, произведённого компанией ChiedoCover
от67 290
Оптовая цена
14

Стол обеденный Киллен

Стол обеденный Кобург шампаньНастоящее фото товара Стол обеденный Кобург шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от40 090
Оптовая цена
8

Стол обеденный Кобург шампань

Стол обеденный Шанель NewНастоящее фото товара Стол обеденный Шанель New, произведённого компанией ChiedoCover
от103 390
Оптовая цена
13

Стол обеденный Шанель New

Стол обеденный КоттерНастоящее фото товара Стол обеденный Коттер, произведённого компанией ChiedoCover
от92 590
Оптовая цена
13

Стол обеденный Коттер

Настоящее фото товара Стол обеденный Кросби, произведённого компанией ChiedoCover
от79 490
Оптовая цена
6

Стол обеденный Кросби

Стол обеденный Куртра орехНастоящее фото товара Стол обеденный Куртра орех, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690
Оптовая цена
11

Стол обеденный Куртра орех

Стол-трансформер Лерида орехНастоящее фото товара Стол-трансформер Лерида орех, произведённого компанией ChiedoCover
от43 290
Оптовая цена
8

Стол-трансформер Лерида орех

Настоящее фото товара Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена
11

Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива

Настоящее фото товара Салфетки Ричард красный, гладь, произведённого компанией ChiedoCover
от150
10

Салфетки Ричард красный, гладь

Настоящее фото товара Салфетки Журавинка серые, произведённого компанией ChiedoCover
от130
11

Салфетки Журавинка серые

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
10

Стул Кроссбэк белый/ голубой

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ розовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
6

Стул Кроссбэк белый/ розовый

Ковролин BlitzНастоящее фото товара Ковролин Blitz, произведённого компанией ChiedoCover
от1 500
Оптовая цена
8

Ковролин Blitz

Стул Хит 20мм, каркас бархат, черный кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 20мм, каркас бархат, черный кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39012
2 690 ₽
21

Стул Хит 20мм, каркас бархат, черный кожзам

Настоящее фото товара Стол Loft Kedr Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от49 090
10

Стол Loft Kedr Premium

Стул барный Валенсия NEW, светло-серыйНастоящее фото товара Стул барный Валенсия NEW, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
14

Стул барный Валенсия NEW, светло-серый

Настоящее фото товара Стол круглый Ostby красный, произведённого компанией ChiedoCover
1 190
Оптовая цена
5

Стол круглый Ostby красный

Настоящее фото товара Скатерть Pryanosti габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
10

Скатерть Pryanosti габардин

Настоящее фото товара Скатерть Tabatha зеленый, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
7

Скатерть Tabatha зеленый, рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Rokoko Белый , произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
7

Скатерть Rokoko Белый

Настоящее фото товара Скатерть Limoni саржа, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
10

Скатерть Limoni саржа

Настоящее фото товара Модуль VEIL 1-местный прямой, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена
5

Модуль VEIL 1-местный прямой

Стул Бар /МРДНастоящее фото товара Стул Бар /МРД, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
10

Стул Бар /МРД

Настоящее фото товара Деревянный табурет Клио, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
14

Деревянный табурет Клио

Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардинияНастоящее фото товара Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардиния, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
11

Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардиния

Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
11

Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой

Обеденная группа Лофт 1Настоящее фото товара Обеденная группа Лофт 1, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
9

Обеденная группа Лофт 1

Стол раскладной Eva TobaccoНастоящее фото товара Стол раскладной Eva Tobacco, произведённого компанией ChiedoCover
от32 090
Оптовая цена
15

Стол раскладной Eva Tobacco

Стол обеденный раздвижной Virgo Настоящее фото товара Стол обеденный раздвижной Virgo , произведённого компанией ChiedoCover
от33 990
Оптовая цена
6

Стол обеденный раздвижной Virgo

Стол обеденный Даллас белый/ стеклянныйНастоящее фото товара Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от34 99024
45 990 ₽
8

Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный

Стол обеденный СиэтлНастоящее фото товара Стол обеденный Сиэтл, произведённого компанией ChiedoCover
от34 99040
57 990 ₽Оптовая цена
12

Стол обеденный Сиэтл

Стол обеденный АтлантаНастоящее фото товара Стол обеденный Атланта, произведённого компанией ChiedoCover
от57 49018
69 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Атланта

Стол обеденный Ричмонд 100*100 белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Ричмонд 100*100 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 99020
35 990 ₽Оптовая цена
12

Стол обеденный Ричмонд 100*100 белый

Настоящее фото товара Стул барный Тиесто лиловый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
7

Стул барный Тиесто лиловый

В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Стол обеденный на одной точёной ножке, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
13

Стол обеденный на одной точёной ножке

Скатерть Vigo жаккардНастоящее фото товара Скатерть Vigo жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
Оптовая цена
5

Скатерть Vigo жаккард

Скатерть Padua жаккардНастоящее фото товара Скатерть Padua жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
Оптовая цена
8

Скатерть Padua жаккард

Барный стул крутящийся бежевый/ светло-серыйНастоящее фото товара Барный стул крутящийся бежевый/ светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
5

Барный стул крутящийся бежевый/ светло-серый

Барный стул крутящийся черный/ светло-коричневыйНастоящее фото товара Барный стул крутящийся черный/ светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
13

Барный стул крутящийся черный/ светло-коричневый

Барный стул 9393Настоящее фото товара Барный стул 9393, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
14

Барный стул 9393

Настоящее фото товара Стол Салют, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
8

Стол Салют

Настоящее фото товара Стол Тюльпан №2, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
15

Стол Тюльпан №2

Комплект Такер, 4 белых стулаНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 белых стула, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
16

Комплект Такер, 4 белых стула

Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, букНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
14

Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, бук

Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтыйНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
6

Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый

Настоящее фото товара Диван Beil угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от37 990
Оптовая цена
5

Диван Beil угловой

Настоящее фото товара Стол Мюнхен раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
от45 790
Оптовая цена
12

Стол Мюнхен раздвижной

Настоящее фото товара Стол Алекс 6, произведённого компанией ChiedoCover
от45 090
Оптовая цена
8

Стол Алекс 6

Настоящее фото товара Стол Версаль классический, произведённого компанией ChiedoCover
от29 190
Оптовая цена
11

Стол Версаль классический

Настоящее фото товара Стол Цезарь овальный, произведённого компанией ChiedoCover
от79 990
Оптовая цена
13

Стол Цезарь овальный

Настоящее фото товара Стол Орфей овальный, произведённого компанией ChiedoCover
от75 290
Оптовая цена
8

Стол Орфей овальный

Настоящее фото товара Стул СТ-10, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
5

Стул СТ-10

Дорожка для стола, журавинкаНастоящее фото товара Дорожка для стола, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от350
15

Дорожка для стола, журавинка

Настоящее фото товара Стол С-40, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
5

Стол С-40

Стул Кроссбэк, корицаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, корица, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
14

Стул Кроссбэк, корица

Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмальНастоящее фото товара Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
86Хит

Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль

Кресло Байрон велюр изумруд Настоящее фото товара Кресло Байрон велюр изумруд , произведённого компанией ChiedoCover
от15 290
7

Кресло Байрон велюр изумруд

Стол обеденный Мулен белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Мулен белый, произведённого компанией ChiedoCover
от57 99018
69 990 ₽Оптовая цена
9

Стол обеденный Мулен белый

Стол обеденный Глазго малыйНастоящее фото товара Стол обеденный Глазго малый, произведённого компанией ChiedoCover
от52 99025
69 990 ₽Оптовая цена
5

Стол обеденный Глазго малый

Стол обеденный Глазго большойНастоящее фото товара Стол обеденный Глазго большой, произведённого компанией ChiedoCover
от64 99022
82 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Глазго большой

Консольный столик Инсигния 120 x 40 золото, стекло smokeНастоящее фото товара Консольный столик Инсигния 120 x 40 золото, стекло smoke, произведённого компанией ChiedoCover
42 99034
64 990 ₽
8

Консольный столик Инсигния 120 x 40 золото, стекло smoke

В наличии 9 шт.
Стол обеденный Dino Настоящее фото товара Стол обеденный Dino , произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена
8

Стол обеденный Dino

Стол Reina Настоящее фото товара Стол Reina , произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
8

Стол Reina

Стул пластиковый Virginia, белыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Virginia, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
10

Стул пластиковый Virginia, белый

Стул пластиковый Bit, тортора