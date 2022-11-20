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Стол деревянный Bianka белый

Артикул: CH-035-469
44 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина120 мм
  • Ширина80 мм
  • Высота76 мм
  • Вес18.5 кг
  • Объем0.086 л
  • Материал ножекОкрашенный металл
  • Количество мест2
  • Цвет подстольяБелый
  • Цвет столешницыБелый
  • Страна изготовленияКитай

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