Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина750 мм
- Высота750 мм
- Вес36 кг
- Объем0.19 л
- Материал столешницыЛДСП
- Материал ножекМеталл
- Количество мест1
- Цветбелый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол Борк
Стол рабочий Tanis
Стол обеденный Марбург
Стол керамический Дели
Письменный стол Реннерс Лофт
Письменный стол Скандика
Стол Лофт-83
Консоль Halden
Стол Лофт-89
Стол журнальный Лофт-10
Стол журнальный GRAND 2
Стол С-41
Стол С-27
Кровать Альмена, Chenille Grey
Комплект для отдыха Лаунж 2 на 5 персон
Стул Bari розовый велюр/ белый каркас
Бра V1192-1W Globo 1*E14*60W
Журнальный столик Рози
Слэб Алдан
Стол Лофт 13 900*900, ясень
Кофейный столик Финика M Дуб винтаж медовый
Приставной столик Финика M Дуб мадейра
Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб вотан / черный матовыйВ наличии 22 шт.
Стол уличный Прайд
Стол Staff
Стол Саммер, металлокаркас
Стол Лофт-111