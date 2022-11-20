Товар в корзине. Перейти
Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб делано светлый / черный матовый - фото 1Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб делано светлый / черный матовый - фото 2Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб делано светлый / черный матовый - фото 3Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб делано светлый / черный матовый - фото 4Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб делано светлый / черный матовый - фото 5Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб делано светлый / черный матовый - фото 6Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб делано светлый / черный матовый - фото 7Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб делано светлый / черный матовый - фото 8Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб делано светлый / черный матовый - фото 9

Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб делано светлый / черный матовый

Артикул: CH-035-667
50 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовый
Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовый
Следующий Стол деревянный Алеста Лофт 120 25 мм дуб вотан / белый матовый
Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота750 мм
  • Вес36 кг
  • Объем0.19 л
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Стол БоркНастоящее фото товара Стол Борк, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
50

Стол Борк

Стол рабочий TanisНастоящее фото товара Стол рабочий Tanis, произведённого компанией ChiedoCover
34 890
Оптовая цена
43

Стол рабочий Tanis

Стол обеденный МарбургНастоящее фото товара Стол обеденный Марбург, произведённого компанией ChiedoCover
14 490
Оптовая цена
150

Стол обеденный Марбург

Стол керамический ДелиНастоящее фото товара Стол керамический Дели, произведённого компанией ChiedoCover
15 790
Оптовая цена
33

Стол керамический Дели

Письменный стол Реннерс ЛофтНастоящее фото товара Письменный стол Реннерс Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690
47

Письменный стол Реннерс Лофт

Письменный стол СкандикаНастоящее фото товара Письменный стол Скандика, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
55

Письменный стол Скандика

Стол Лофт-83Настоящее фото товара Стол Лофт-83, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
52

Стол Лофт-83

Консоль HaldenНастоящее фото товара Консоль Halden, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
77

Консоль Halden

Стол Лофт-89Настоящее фото товара Стол Лофт-89, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
48

Стол Лофт-89

Стол журнальный Лофт-10Настоящее фото товара Стол журнальный Лофт-10, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
64

Стол журнальный Лофт-10

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол журнальный GRAND 2, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
34

Стол журнальный GRAND 2

Настоящее фото товара Стол С-41, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена
50

Стол С-41

Настоящее фото товара Стол С-27, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
47

Стол С-27

Кровать Альмена, Chenille GreyНастоящее фото товара Кровать Альмена, Chenille Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена
38

Кровать Альмена, Chenille Grey

Настоящее фото товара Комплект для отдыха Лаунж 2 на 5 персон, произведённого компанией ChiedoCover
180 490
Оптовая цена
46

Комплект для отдыха Лаунж 2 на 5 персон

Настоящее фото товара Стул Bari розовый велюр/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 375
Оптовая цена
63

Стул Bari розовый велюр/ белый каркас

Бра V1192-1W Globo 1*E14*60WНастоящее фото товара Бра V1192-1W Globo 1*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
1 990
Оптовая цена
30

Бра V1192-1W Globo 1*E14*60W

Другие товары из раздела столы лофт

Журнальный столик РозиНастоящее фото товара Журнальный столик Рози, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
43

Журнальный столик Рози

Настоящее фото товара Слэб Алдан, произведённого компанией ChiedoCover
от115 890
48

Слэб Алдан

Стол Лофт 13 900*900, ясеньНастоящее фото товара Стол Лофт 13 900*900, ясень, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
43

Стол Лофт 13 900*900, ясень

Кофейный столик Финика M Дуб винтаж медовыйНастоящее фото товара Кофейный столик Финика M Дуб винтаж медовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 290
Оптовая цена
34

Кофейный столик Финика M Дуб винтаж медовый

Приставной столик Финика M Дуб мадейраНастоящее фото товара Приставной столик Финика M Дуб мадейра, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
37

Приставной столик Финика M Дуб мадейра

Распродажа
Настоящее фото товара Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб вотан / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99023
8 990 ₽Оптовая цена
39

Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб вотан / черный матовый

В наличии 22 шт.
Стол уличный ПрайдНастоящее фото товара Стол уличный Прайд, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
41

Стол уличный Прайд

Стол StaffНастоящее фото товара Стол Staff, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
49

Стол Staff

Стол Саммер, металлокаркасНастоящее фото товара Стол Саммер, металлокаркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
136

Стол Саммер, металлокаркас

Стол Лофт-111Настоящее фото товара Стол Лофт-111, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
11

Стол Лофт-111

Товар в корзине

Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб делано светлый / черный матовый
Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб делано светлый / черный матовый
от 15 790
18 250 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол журнальный GRAND 2, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
34

Стол журнальный GRAND 2

Настоящее фото товара Стол С-41, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена
50

Стол С-41

Настоящее фото товара Стол С-27, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
47

Стол С-27

Кровать Альмена, Chenille GreyНастоящее фото товара Кровать Альмена, Chenille Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена
38

Кровать Альмена, Chenille Grey