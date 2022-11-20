Товар в корзине. Перейти
Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовый - фото 1Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовый - фото 2Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовый - фото 3Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовый - фото 4Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовый - фото 5Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовый - фото 6Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовый - фото 7

Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовый

Артикул: CH-035-666
34 оценки
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб вотан / белый матовый
Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб вотан / белый матовый
Следующий Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб делано светлый / черный матовый
Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб вотан / белый матовый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота750 мм
  • Вес36 кг
  • Объем0.19 л
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Стол Лофт Sallermo с керамической столешницейНастоящее фото товара Стол Лофт Sallermo с керамической столешницей, произведённого компанией ChiedoCover
от116 990
34

Стол Лофт Sallermo с керамической столешницей

КОФЕЙНЫЙ СТОЛ ATELIER LOFTНастоящее фото товара КОФЕЙНЫЙ СТОЛ ATELIER LOFT, произведённого компанией ChiedoCover
62 090
Оптовая цена
47

КОФЕЙНЫЙ СТОЛ ATELIER LOFT

Настоящее фото товара Стол Cast and Larch restaurant table square, произведённого компанией ChiedoCover
41 690
Оптовая цена
110

Стол Cast and Larch restaurant table square

КОФЕЙНЫЙ СТОЛ ROLLING COFFEE TABLEНастоящее фото товара КОФЕЙНЫЙ СТОЛ ROLLING COFFEE TABLE, произведённого компанией ChiedoCover
67 790
Оптовая цена
34

КОФЕЙНЫЙ СТОЛ ROLLING COFFEE TABLE

Настоящее фото товара СТОЛ ДЛЯ РЕСТОРАНА RESTAURANT TABLE SQUARE METAL SHEET II, произведённого компанией ChiedoCover
56 590
Оптовая цена
50

СТОЛ ДЛЯ РЕСТОРАНА RESTAURANT TABLE SQUARE METAL SHEET II

Стол Лофт, Бетон Портленд/ ЧерныйНастоящее фото товара Стол Лофт, Бетон Портленд/ Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от21 000
Оптовая цена
32

Стол Лофт, Бетон Портленд/ Черный

Стол Блэкберн, орехНастоящее фото товара Стол Блэкберн, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от25 900
50

Стол Блэкберн, орех

Стол обеденный АйазНастоящее фото товара Стол обеденный Айаз, произведённого компанией ChiedoCover
120 990
Оптовая цена
113

Стол обеденный Айаз

Стол обеденный БеркНастоящее фото товара Стол обеденный Берк, произведённого компанией ChiedoCover
114 390
Оптовая цена
133

Стол обеденный Берк

Стол обеденный БатуханНастоящее фото товара Стол обеденный Батухан, произведённого компанией ChiedoCover
123 590
Оптовая цена
183

Стол обеденный Батухан

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Диван кровать Кёльн, произведённого компанией ChiedoCover
24 590
Оптовая цена
40

Диван кровать Кёльн

Стул Ува N, коричневая кожа, каркас венгеНастоящее фото товара Стул Ува N, коричневая кожа, каркас венге, произведённого компанией ChiedoCover
от30 390
Оптовая цена
50

Стул Ува N, коричневая кожа, каркас венге

Мягкое креслоНастоящее фото товара Мягкое кресло, произведённого компанией ChiedoCover
от152 990
Оптовая цена
42

Мягкое кресло

Стол Ниагара 140 Бежевый мрамор, стекло / черный каркасНастоящее фото товара Стол Ниагара 140 Бежевый мрамор, стекло / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от50 400
Оптовая цена
49

Стол Ниагара 140 Бежевый мрамор, стекло / черный каркас

В наличии 2 шт.
Стол круглый раскладной BarneoНастоящее фото товара Стол круглый раскладной Barneo, произведённого компанией ChiedoCover
от28 290
Оптовая цена
49

Стол круглый раскладной Barneo

Настоящее фото товара Стол Чатем с 2-мя тумбами и бортиком, клён, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690
40

Стол Чатем с 2-мя тумбами и бортиком, клён

Другие товары из раздела столы лофт

Настоящее фото товара Стол Stump, произведённого компанией ChiedoCover
от22 590
34

Стол Stump

Стол Edson MaxНастоящее фото товара Стол Edson Max, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
40

Стол Edson Max

Настоящее фото товара Слэб Енисей, произведённого компанией ChiedoCover
от47 900
47

Слэб Енисей

Настоящее фото товара Cтол РУАН, 1100x700, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена
37

Cтол РУАН, 1100x700

Cтол АРЛЬ, 600x600Настоящее фото товара Cтол АРЛЬ, 600x600, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
42

Cтол АРЛЬ, 600x600

Журнальный столик Финика M Торос мокко Настоящее фото товара Журнальный столик Финика M Торос мокко , произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена
50

Журнальный столик Финика M Торос мокко

Приставной столик Финика M Дуб бомонт лофт Настоящее фото товара Приставной столик Финика M Дуб бомонт лофт , произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
31

Приставной столик Финика M Дуб бомонт лофт

Приставной столик Финика M Дуб мадейра с изгибомНастоящее фото товара Приставной столик Финика M Дуб мадейра с изгибом, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
38

Приставной столик Финика M Дуб мадейра с изгибом

Стол деревянный Тринити Лофт 120 25 мм креатель / черный матовыйНастоящее фото товара Стол деревянный Тринити Лофт 120 25 мм креатель / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
38

Стол деревянный Тринити Лофт 120 25 мм креатель / черный матовый

В наличии 30 шт.
Стол Лофт-91Настоящее фото товара Стол Лофт-91, произведённого компанией ChiedoCover
от15 790
76

Стол Лофт-91

Товар в корзине

Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовый
Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовый
от 12 190
18 250 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Диван кровать Кёльн, произведённого компанией ChiedoCover
24 590
Оптовая цена
40

Диван кровать Кёльн

Стул Ува N, коричневая кожа, каркас венгеНастоящее фото товара Стул Ува N, коричневая кожа, каркас венге, произведённого компанией ChiedoCover
от30 390
Оптовая цена
50

Стул Ува N, коричневая кожа, каркас венге

Мягкое креслоНастоящее фото товара Мягкое кресло, произведённого компанией ChiedoCover
от152 990
Оптовая цена
42

Мягкое кресло

Стол Ниагара 140 Бежевый мрамор, стекло / черный каркасНастоящее фото товара Стол Ниагара 140 Бежевый мрамор, стекло / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от50 400
Оптовая цена
49

Стол Ниагара 140 Бежевый мрамор, стекло / черный каркас

В наличии 2 шт.