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Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб вотан / черный матовый - фото 1

Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб вотан / черный матовый

Артикул: CH-035-678
39 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота770 мм
  • Вес22.5 кг
  • Объем0.11 л
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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