Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина600 мм
- Высота770 мм
- Вес22.5 кг
- Объем0.11 л
- Материал столешницыЛДСП
- Материал ножекМеталл
- Количество мест1
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияРоссия
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