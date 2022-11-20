Товар в корзине. Перейти
Стол деревянный Денвер Лофт, бетон черный матовый - фото 1Стол деревянный Денвер Лофт, бетон черный матовый - фото 2Стол деревянный Денвер Лофт, бетон черный матовый - фото 3Стол деревянный Денвер Лофт, бетон черный матовый - фото 4Стол деревянный Денвер Лофт, бетон черный матовый - фото 5

Стол деревянный Денвер Лофт, бетон черный матовый

Артикул: CH-035-649
33 оценки
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол деревянный Лота Лофт матовый белый, дуб делано светлый
Стол деревянный Лота Лофт матовый белый, дуб делано светлый
Следующий Стол деревянный Стол Денвер Лофт дуб делано темный
Стол деревянный Лота Лофт матовый белый, дуб делано светлый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота750 мм
  • Вес22.5 кг
  • Объем0.11 л
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест4
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Стол обеденный GUDI 120*75 белыйНастоящее фото товара Стол обеденный GUDI 120*75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39125
14 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный GUDI 120*75 белый

32
В наличии 5 шт.
Стол Rondo 100-135*100 дуб/белыйНастоящее фото товара Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена

Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый

41
В наличии 100 шт.
Стол Petal D110Настоящее фото товара Стол Petal D110, произведённого компанией ChiedoCover
от18 600
Оптовая цена

Стол Petal D110

43
В наличии 138 шт.
Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркасНастоящее фото товара Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от66 200
Оптовая цена

Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас

36
В наличии 31 шт.
Стол Trento 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркасНастоящее фото товара Стол Trento 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от81 800
Оптовая цена

Стол Trento 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас

59
В наличии 31 шт.
Стол Brick M 120, бетон Портленд/ черныйНастоящее фото товара Стол Brick M 120, бетон Портленд/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 350
Оптовая цена

Стол Brick M 120, бетон Портленд/ черный

41
В наличии 3 шт.
Стол Brick M 140, бетон Портленд/ белыйНастоящее фото товара Стол Brick M 140, бетон Портленд/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 000
Оптовая цена

Стол Brick M 140, бетон Портленд/ белый

47
В наличии 41 шт.
Стол Brick M 140, дуб Трюфель/ белыйНастоящее фото товара Стол Brick M 140, дуб Трюфель/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 000
Оптовая цена

Стол Brick M 140, дуб Трюфель/ белый

42
В наличии 22 шт.
Стол Brick M 140, Оникс/ черныйНастоящее фото товара Стол Brick M 140, Оникс/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от21 000
Оптовая цена

Стол Brick M 140, Оникс/ черный

41
Стол Sirius бетон/ белыйНастоящее фото товара Стол Sirius бетон/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 700
Оптовая цена

Стол Sirius бетон/ белый

30
В наличии 26 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Стандарт с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

Стул Стандарт с пюпитром

27
Стул 06113АМ желтыйНастоящее фото товара Стул 06113АМ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул 06113АМ желтый

60
В наличии 100 шт.
Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, с подлокотниками, пластик белыйНастоящее фото товара Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, с подлокотниками, пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, с подлокотниками, пластик белый

42
Настоящее фото товара Стул Kenner 131S микровелюр розовый/ ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Стул Kenner 131S микровелюр розовый/ ножки черные

92
Кресло Форментера плетеное, бежевоеНастоящее фото товара Кресло Форментера плетеное, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от34 290
Оптовая цена

Кресло Форментера плетеное, бежевое

44

Другие товары из раздела обеденные столы

Стол Аруба 140, белое стекло/ белый каркасНастоящее фото товара Стол Аруба 140, белое стекло/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от45 300
Оптовая цена

Стол Аруба 140, белое стекло/ белый каркас

43
Распродажа
Стол раздвижной Arris, белый структурный, лдсп, ширина 72 смНастоящее фото товара Стол раздвижной Arris, белый структурный, лдсп, ширина 72 см, произведённого компанией ChiedoCover
14 7909
16 090 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной Arris, белый структурный, лдсп, ширина 72 см

36
В наличии 8 шт.
Стол раздвижной Best, белый структурный, лдсп, цвет опоры дуб канзасНастоящее фото товара Стол раздвижной Best, белый структурный, лдсп, цвет опоры дуб канзас, произведённого компанией ChiedoCover
15 490
Оптовая цена

Стол раздвижной Best, белый структурный, лдсп, цвет опоры дуб канзас

45
В наличии 4 шт.
Стол Кловис кианит / белыйНастоящее фото товара Стол Кловис кианит / белый, произведённого компанией ChiedoCover
20 190
Оптовая цена

Стол Кловис кианит / белый

40
Стол деревянный Эльпатия 150 дуб велингтон / черный матовыйНастоящее фото товара Стол деревянный Эльпатия 150 дуб велингтон / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090
Оптовая цена

Стол деревянный Эльпатия 150 дуб велингтон / черный матовый

46
В наличии 20 шт.
Распродажа
Стол Зедонг сабия, белыйНастоящее фото товара Стол Зедонг сабия, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 59019
6 880 ₽Оптовая цена

Стол Зедонг сабия, белый

46
В наличии 7 шт.
Стол деревянный Морнит орех темныйНастоящее фото товара Стол деревянный Морнит орех темный, произведённого компанией ChiedoCover
от77 190
Оптовая цена

Стол деревянный Морнит орех темный

33
В наличии 7 шт.
Стол обеденный Dario, грецкий орехНастоящее фото товара Стол обеденный Dario, грецкий орех, произведённого компанией ChiedoCover
от41 890
Оптовая цена

Стол обеденный Dario, грецкий орех

42
В наличии 1 шт.
Стол прямоугольный KENNER Сидней-120, столешница стекло белое глянецНастоящее фото товара Стол прямоугольный KENNER Сидней-120, столешница стекло белое глянец, произведённого компанией ChiedoCover
22 990
Оптовая цена

Стол прямоугольный KENNER Сидней-120, столешница стекло белое глянец

41
Стол ЧелсиНастоящее фото товара Стол Челси, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590

Стол Челси

41

Товар в корзине

Стол деревянный Денвер Лофт, бетон черный матовый
Стол деревянный Денвер Лофт, бетон черный матовый
от 6 690
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Стандарт с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

Стул Стандарт с пюпитром

27
Стул 06113АМ желтыйНастоящее фото товара Стул 06113АМ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул 06113АМ желтый

60
В наличии 100 шт.
Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, с подлокотниками, пластик белыйНастоящее фото товара Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, с подлокотниками, пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, с подлокотниками, пластик белый

42
Настоящее фото товара Стул Kenner 131S микровелюр розовый/ ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Стул Kenner 131S микровелюр розовый/ ножки черные

92