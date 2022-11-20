Товар в корзине. Перейти
Стол деревянный Джиан базальт 3063 / черный - фото 1Стол деревянный Джиан базальт 3063 / черный - фото 2Стол деревянный Джиан базальт 3063 / черный - фото 3Стол деревянный Джиан базальт 3063 / черный - фото 4

Стол деревянный Джиан базальт 3063 / черный

Артикул: CH-035-550
36 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол деревянный Пенг дуб юкон / черный
Стол деревянный Пенг дуб юкон / черный
Следующий Баи дуб юкон, черный
Стол деревянный Пенг дуб юкон / черный

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Вес25 кг
  • Объем0.15 л
  • Материал подстольяМДФ
  • Материал ножекМассив березы
  • Количество мест2
  • Цвет подстольяЧерный
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Стол обеденный GUDI 120*75 белыйНастоящее фото товара Стол обеденный GUDI 120*75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39125
14 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный GUDI 120*75 белый

32
В наличии 5 шт.
Стол Rondo 100-135*100 дуб/белыйНастоящее фото товара Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена

Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый

41
В наличии 100 шт.
Стол Petal D110Настоящее фото товара Стол Petal D110, произведённого компанией ChiedoCover
от18 600
Оптовая цена

Стол Petal D110

43
В наличии 138 шт.
Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркасНастоящее фото товара Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от66 200
Оптовая цена

Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас

36
В наличии 31 шт.
Стол Trento 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркасНастоящее фото товара Стол Trento 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от81 800
Оптовая цена

Стол Trento 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас

59
В наличии 31 шт.
Стол Brick M 120, бетон Портленд/ черныйНастоящее фото товара Стол Brick M 120, бетон Портленд/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 350
Оптовая цена

Стол Brick M 120, бетон Портленд/ черный

41
В наличии 3 шт.
Стол Brick M 140, бетон Портленд/ белыйНастоящее фото товара Стол Brick M 140, бетон Портленд/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 000
Оптовая цена

Стол Brick M 140, бетон Портленд/ белый

47
В наличии 41 шт.
Стол Brick M 140, дуб Трюфель/ белыйНастоящее фото товара Стол Brick M 140, дуб Трюфель/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 000
Оптовая цена

Стол Brick M 140, дуб Трюфель/ белый

42
В наличии 22 шт.
Стол Brick M 140, Оникс/ черныйНастоящее фото товара Стол Brick M 140, Оникс/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от21 000
Оптовая цена

Стол Brick M 140, Оникс/ черный

41
Стол Sirius бетон/ белыйНастоящее фото товара Стол Sirius бетон/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 700
Оптовая цена

Стол Sirius бетон/ белый

30
В наличии 26 шт.

С этим товаром покупают

Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена

Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой

145
Настоящее фото товара Кашпо для цветов Лаунж, 50х50х50, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Кашпо для цветов Лаунж, 50х50х50

49
Настоящее фото товара Стул 239R, микровелюр капучино/ черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от5 550
Оптовая цена

Стул 239R, микровелюр капучино/ черные ножки

77
Распродажа
Стул Ральф рогожка бежевыйНастоящее фото товара Стул Ральф рогожка бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99031
11 490 ₽Оптовая цена

Стул Ральф рогожка бежевый

50
В наличии 4 шт.
Стул Siattle V, серый велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Siattle V, серый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 300
Оптовая цена

Стул Siattle V, серый велюр/ черный каркас

80
В наличии 18 шт.
Стол складной ТорниНастоящее фото товара Стол складной Торни, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Стол складной Торни

42

Другие товары из раздела обеденные столы

Обеденный стол из массива, Ананда, 1,5 метраНастоящее фото товара Обеденный стол из массива, Ананда, 1,5 метра, произведённого компанией ChiedoCover
43 900
Оптовая цена

Обеденный стол из массива, Ананда, 1,5 метра

46
Стол деревянный Кантри 120 молочный с золотой патинойНастоящее фото товара Стол деревянный Кантри 120 молочный с золотой патиной, произведённого компанией ChiedoCover
от42 090
Оптовая цена

Стол деревянный Кантри 120 молочный с золотой патиной

33
Стол деревянный Эльпатия 110 дуб рошелье / черный матовыйНастоящее фото товара Стол деревянный Эльпатия 110 дуб рошелье / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Стол деревянный Эльпатия 110 дуб рошелье / черный матовый

32
В наличии 14 шт.
Распродажа
Стол деревянный Альфред крем с золотой патинойНастоящее фото товара Стол деревянный Альфред крем с золотой патиной, произведённого компанией ChiedoCover
от64 19012
72 630 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Альфред крем с золотой патиной

38
В наличии 5 шт.
Распродажа
Стол деревянный Кантри 120 крем с золотой патинойНастоящее фото товара Стол деревянный Кантри 120 крем с золотой патиной, произведённого компанией ChiedoCover
от42 09012
47 750 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Кантри 120 крем с золотой патиной

31
В наличии 1 шт.
Стол деревянный Тринити Лофт дуб делано светлыйНастоящее фото товара Стол деревянный Тринити Лофт дуб делано светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена

Стол деревянный Тринити Лофт дуб делано светлый

37
В наличии 30 шт.
Стол деревянный АрктоисНастоящее фото товара Стол деревянный Арктоис, произведённого компанией ChiedoCover
от32 190
Оптовая цена

Стол деревянный Арктоис

37
В наличии 1 шт.
Стол прямоугольный KENNER Берлин-120Настоящее фото товара Стол прямоугольный KENNER Берлин-120, произведённого компанией ChiedoCover
24 990
Оптовая цена

Стол прямоугольный KENNER Берлин-120

36
Комплект уличной мебели ПрестижНастоящее фото товара Комплект уличной мебели Престиж, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190

Комплект уличной мебели Престиж

36
Стол обеденный Олсон Мини 90, слоновая кость, натуральныйНастоящее фото товара Стол обеденный Олсон Мини 90, слоновая кость, натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от19 090
Оптовая цена

Стол обеденный Олсон Мини 90, слоновая кость, натуральный

6

Товар в корзине

Стол деревянный Джиан базальт 3063 / черный
Стол деревянный Джиан базальт 3063 / черный
от 8 090
9 440 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена

Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой

145
Настоящее фото товара Кашпо для цветов Лаунж, 50х50х50, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Кашпо для цветов Лаунж, 50х50х50

49
Настоящее фото товара Стул 239R, микровелюр капучино/ черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от5 550
Оптовая цена

Стул 239R, микровелюр капучино/ черные ножки

77
Распродажа
Стул Ральф рогожка бежевыйНастоящее фото товара Стул Ральф рогожка бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99031
11 490 ₽Оптовая цена

Стул Ральф рогожка бежевый

50
В наличии 4 шт.