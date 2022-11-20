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Стол деревянный Энлэй кантри 2047, белый - фото 1Стол деревянный Энлэй кантри 2047, белый - фото 2Стол деревянный Энлэй кантри 2047, белый - фото 3Стол деревянный Энлэй кантри 2047, белый - фото 4Стол деревянный Энлэй кантри 2047, белый - фото 5Стол деревянный Энлэй кантри 2047, белый - фото 6Стол деревянный Энлэй кантри 2047, белый - фото 7Стол деревянный Энлэй кантри 2047, белый - фото 8Стол деревянный Энлэй кантри 2047, белый - фото 9Стол деревянный Энлэй кантри 2047, белый - фото 10

Стол деревянный Энлэй кантри 2047, белый

Артикул: CH-035-557
49 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина110 мм
  • Ширина70 мм
  • Высота75 мм
  • Вес25 кг
  • Объем0.15 л
  • Материал ножекМассив березы
  • Количество мест1
  • Цвет подстольяБелый
  • Страна изготовленияРоссия

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