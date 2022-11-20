Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1100 мм
- Ширина690 мм
- Высота750 мм
- Вес25 кг
- Объем0.15 л
- Материал подстольяМДФ
- Материал ножекМассив березы
- Количество мест1
- Цвет подстольяЧерный
- Страна изготовленияРоссия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол обеденный GUDI 120*75 белый
Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый
Стол Petal D110
Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас
Стол Trento 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас
Стол Brick M 120, бетон Портленд/ черный
Стол Brick M 140, бетон Портленд/ белый
Стол Brick M 140, дуб Трюфель/ белый
Стол Brick M 140, Оникс/ черный
Стол Sirius бетон/ белый
Стул пластиковый Blitz, черный
Диван пластиковый с подушками Mykonos бежевый/ темно-серый
Картина AM3-008
Стул ХОФМАН желтый
Стул хром, бежевая кожа
Комплект мебели Спринг, коричневый, 4 стула, столешница круглая
Диван Фелиция 2х местный
Стол Cerro 1000, раздвижной, круглый, белый глянец
Стол Бруно 1000, раздвижной, прямоугольный, вишня
Стол раскладной Rochester , дуб
Стол Charlotta, прозрачный, закаленное стекло
Стол раздвижной Sheldon, белый структурный, лдсп
Стол Кловис кианит / белый
Стол деревянный Лота Лофт, дуб
Стол деревянный Матис орех темный
Стол деревянный Лота Лофт дуб вотан матовый белый
Стол обеденный Ballet 100*75 серый