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Стол деревянный Лорентайн вишня

Артикул: CH-035-573
44 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина680 мм
  • Высота770 мм
  • Вес24 кг
  • Объем0.154 л
  • Материал ножекМассив бука
  • Количество мест2
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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