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Стол деревянный Лота Лофт 120 25 мм дуб делано светлый / черный матовый - фото 1Стол деревянный Лота Лофт 120 25 мм дуб делано светлый / черный матовый - фото 2Стол деревянный Лота Лофт 120 25 мм дуб делано светлый / черный матовый - фото 3Стол деревянный Лота Лофт 120 25 мм дуб делано светлый / черный матовый - фото 4Стол деревянный Лота Лофт 120 25 мм дуб делано светлый / черный матовый - фото 5Стол деревянный Лота Лофт 120 25 мм дуб делано светлый / черный матовый - фото 6Стол деревянный Лота Лофт 120 25 мм дуб делано светлый / черный матовый - фото 7

Стол деревянный Лота Лофт 120 25 мм дуб делано светлый / черный матовый

Артикул: CH-035-574
34 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина740 мм
  • Высота750 мм
  • Вес40.9 кг
  • Объем0.17 л
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест2
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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