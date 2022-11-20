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Стол деревянный Мантенья молочный

Артикул: CH-035-504
30 оценок
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Стол деревянный Мантенья орех

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина920 мм
  • Ширина920 мм
  • Высота750 мм
  • Вес20 кг
  • Объем0.14 л
  • Материал ножекМассив дерева
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияРоссия

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