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Стол деревянный Престиж дуб вотан

Артикул: CH-035-674
38 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес35 кг
  • Объем0.1 л
  • Материал столешницыЛДСП
  • Количество мест2
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

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