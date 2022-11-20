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Стол деревянный Provance white / oak

Артикул: CH-035-445
47 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота740 мм
  • Вес20 кг
  • Объем0.104 л
  • Материал ножекМассив гевеи
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияМалайзия

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