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Стол деревянный Стол Денвер Лофт дуб делано темный - фото 1Стол деревянный Стол Денвер Лофт дуб делано темный - фото 2Стол деревянный Стол Денвер Лофт дуб делано темный - фото 3Стол деревянный Стол Денвер Лофт дуб делано темный - фото 4Стол деревянный Стол Денвер Лофт дуб делано темный - фото 5

Стол деревянный Стол Денвер Лофт дуб делано темный

Артикул: CH-035-650
40 оценок
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Стол деревянный Денвер Лофт, бетон черный матовый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота750 мм
  • Вес22.5 кг
  • Объем0.11 л
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест4
  • Страна изготовленияРоссия

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