Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина600 мм
- Высота750 мм
- Вес18.7 кг
- Объем0.05 л
- Материал столешницыЛДСП
- Материал ножекМеталл
- Количество мест2
- Цвет столешницыБелый
- Страна изготовленияРоссия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол Vogo, лофт
КОФЕЙНЫЙ СТОЛ ATELIER LOFT
Стол Cast and Larch restaurant table square
КОФЕЙНЫЙ СТОЛ ROLLING COFFEE TABLE
СТОЛ ДЛЯ РЕСТОРАНА RESTAURANT TABLE SQUARE METAL SHEET II
Стол Блэкберн, орех
Стол Консоль Хопкинс
Стол обеденный Айаз
Стол обеденный Берк
Стол обеденный Батухан
Слэб Иртыш
Слэб Печора
Напольный шкаф металлический «Амбер Д»
Подвесной письменный стол Фирзен
Кофейный столик Финика M Дуб бомонт лофт
Журнальный столик Финика M Дуб мадейра
Журнальный приставной столик Финика М Торос черный
Стол деревянный Лота Лофт 120 25 мм дуб делано светлый / черный матовый
Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовый
Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб делано светлый / черный матовый