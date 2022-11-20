Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина640 мм
- Высота760 мм
- Вес28 кг
- Объем0.058 л
- Материал столешницыЛДСП
- Материал ножекМеталл
- Количество мест2
- Страна изготовленияРоссия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол Аннебон
Стол обеденный «Ансени»
Стол Нарвик дуб, тон Бесцветное шелковисто-матовое масло
Стол Нарвик дуб, тон Береза
Стол Нарвик дуб, тон Коньяк
Стол Оранж дуб, тон Терра
Стол обеденный «Нуэр»
Cтол обеденный «Аньес»
Стол обеденный «Апьето»
Стол Мосул дуб, тон махагон
Скамья Арбат, 150 см
Стул пластиковый Bloom, бежевый
Стул пластиковый Gaius, на полозьях, с подлокотниками
Часы настенные Супер Герой
Журнальный стол ЛАУНЖ, 1380x720
Стул 239R, микровелюр шоколад/ белые ножки
Стул Arkebuz, серый
Стол Viborg, темный орех/ стекло
Стол Solution, круглый, белый/ черный
Стол Арья дуб монтана / белый
Стол деревянный Леттере белый
Стол деревянный Павия молочный с золотой патиной
Стол деревянный Лота Лофт дуб вотан матовый белый
Стол Target Circle 90*90 черный
Стол обеденный Jaxton, коричневый
Стол обеденный Стеффи
Стол обеденный Ронда Мини 90, натуральный, слоновая кость