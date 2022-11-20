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Стол деревянный Тринити Лофт 140 25 мм белый матовый / юта - фото 1Стол деревянный Тринити Лофт 140 25 мм белый матовый / юта - фото 2Стол деревянный Тринити Лофт 140 25 мм белый матовый / юта - фото 3Стол деревянный Тринити Лофт 140 25 мм белый матовый / юта - фото 4Стол деревянный Тринити Лофт 140 25 мм белый матовый / юта - фото 5

Стол деревянный Тринити Лофт 140 25 мм белый матовый / юта

Артикул: CH-035-572
31 оценка
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1400 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Вес24.4 кг
  • Объем0.065 л
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест2
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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