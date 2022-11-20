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Стол деревянный Виват светлый венге / белый - фото 1Стол деревянный Виват светлый венге / белый - фото 2Стол деревянный Виват светлый венге / белый - фото 3Стол деревянный Виват светлый венге / белый - фото 4Стол деревянный Виват светлый венге / белый - фото 5Стол деревянный Виват светлый венге / белый - фото 6Стол деревянный Виват светлый венге / белый - фото 7Стол деревянный Виват светлый венге / белый - фото 8Стол деревянный Виват светлый венге / белый - фото 9Стол деревянный Виват светлый венге / белый - фото 10

Стол деревянный Виват светлый венге / белый

Артикул: CH-035-668
47 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес42 кг
  • Объем0.1 л
  • Материал столешницыЛДСП
  • Количество мест2
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

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