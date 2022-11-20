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Стол деревянный Виват темный венге / черный

Артикул: CH-035-669
32 оценки
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Стол деревянный Виват светлый венге / белый
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Стол деревянный Виват светлый венге / белый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес42 кг
  • Объем0.1 л
  • Материал столешницыЛДСП
  • Количество мест2
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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