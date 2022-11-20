Товар в корзине. Перейти
Стол десертный - фото 1

Стол десертный

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол журнальный
Стол журнальный
Следующий Стол квадратный журнальный
Стол журнальный

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота650 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина1200 мм

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол Молли Венге, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
10

Стол Молли Венге

Настоящее фото товара Стол Сарагоса темный квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена
13

Стол Сарагоса темный квадрат

Настоящее фото товара Стол Сарагоса светлый длинный, произведённого компанией ChiedoCover
16 490
Оптовая цена
10

Стол Сарагоса светлый длинный

Стол FrankНастоящее фото товара Стол Frank, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99016
19 990 ₽Оптовая цена
16

Стол Frank

Стол Eames DSW, круглый, D 100смНастоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 100см, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
8

Стол Eames DSW, круглый, D 100см

В наличии 18 шт.
Стол Eames DSW, круглый, D 80смНастоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 80см, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
13

Стол Eames DSW, круглый, D 80см

Стол Eames DST, круглыйНастоящее фото товара Стол Eames DST, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
12

Стол Eames DST, круглый

Стол Oslo, квадратныйНастоящее фото товара Стол Oslo, квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99039
17 990 ₽Оптовая цена
5

Стол Oslo, квадратный

Стол Oslo, прямоугольныйНастоящее фото товара Стол Oslo, прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена
11

Стол Oslo, прямоугольный

Стол Oslo, круглыйНастоящее фото товара Стол Oslo, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99045
17 990 ₽Оптовая цена
6

Стол Oslo, круглый

В наличии 65 шт.
С этим товаром покупают
Стол Лидер 9Настоящее фото товара Стол Лидер 9, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29024
2 990 ₽
99Хит

Стол Лидер 9

Настоящее фото товара Торшер Lillian, произведённого компанией ChiedoCover
от24 090
Оптовая цена
13

Торшер Lillian

В наличии 22 шт.
Настоящее фото товара Торшер Bience, произведённого компанией ChiedoCover
от27 890
Оптовая цена
15

Торшер Bience

В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Торшер Rustika, произведённого компанией ChiedoCover
от26 590
Оптовая цена
9

Торшер Rustika

В наличии 46 шт.
Настоящее фото товара Стол Медфорд, пластиковый, овальный зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена
7

Стол Медфорд, пластиковый, овальный зеленый

Настоящее фото товара Стол Консул, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
5

Стол Консул

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 8 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден