Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота650 мм
- Ширина700 мм
- Глубина1200 мм
Стол Молли Венге
Стол Сарагоса темный квадрат
Стол Сарагоса светлый длинный
Стол Frank
Стол Eames DSW, круглый, D 100см
Стол Eames DSW, круглый, D 80см
Стол Eames DST, круглый
Стол Oslo, квадратный
Стол Oslo, прямоугольный
Стол Oslo, круглый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден