Стол для совещаний Дайсбург

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стол для совещаний Дайсбург

4.9
79 290 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стол для совещаний Даито
Стол для совещаний Даито
Следующий Стол для совещаний Дакота
Стол для совещаний Дакота

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветбелый, серебряный
  • Высота735 мм
  • Глубина1260 мм
  • Длина2800 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1246, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
12

Подстолье алюминиевое 1246

Комплект мебели МодернНастоящее фото товара Комплект мебели Модерн, произведённого компанией ChiedoCover
от25 76020
32 200 ₽Оптовая цена
5

Комплект мебели Модерн

Стол Гранд 2Настоящее фото товара Стол Гранд 2, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена
11

Стол Гранд 2

Светильник лофт ТрапецияНастоящее фото товара Светильник лофт Трапеция, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
6

Светильник лофт Трапеция

Парикмахерское кресло ЛеонНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Леон, произведённого компанией ChiedoCover
17 490
Оптовая цена
7

Парикмахерское кресло Леон

Парикмахерское кресло Amsterdam Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Amsterdam , произведённого компанией ChiedoCover
17 690
Оптовая цена
7

Парикмахерское кресло Amsterdam

Парикмахерское кресло ВикторияНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
17 690
Оптовая цена
13

Парикмахерское кресло Виктория

Парикмахерское кресло ПенеНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Пене, произведённого компанией ChiedoCover
17 790
Оптовая цена
9

Парикмахерское кресло Пене

Парикмахерское кресло ЮнипроНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Юнипро, произведённого компанией ChiedoCover
17 790
Оптовая цена
10

Парикмахерское кресло Юнипро

Стол Лофт 20Настоящее фото товара Стол Лофт 20, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена
9

Стол Лофт 20

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стол для совещаний модульный Далевилл, произведённого компанией ChiedoCover
82 990
Оптовая цена
5

Стол для совещаний модульный Далевилл

Настоящее фото товара Конференц стол Даллас, произведённого компанией ChiedoCover
33 990
Оптовая цена
9

Конференц стол Даллас

Настоящее фото товара Конференц стол Далхарт, произведённого компанией ChiedoCover
68 590
Оптовая цена
12

Конференц стол Далхарт

Настоящее фото товара Конференц стол Дальтон, произведённого компанией ChiedoCover
33 590
Оптовая цена
5

Конференц стол Дальтон

Настоящее фото товара Конференц стол Дамаск, произведённого компанией ChiedoCover
25 290
Оптовая цена
5

Конференц стол Дамаск

Настоящее фото товара Конференц стол Дамох, произведённого компанией ChiedoCover
42 990
Оптовая цена
12

Конференц стол Дамох

Настоящее фото товара Конференц стол Дананг, произведённого компанией ChiedoCover
27 990
Оптовая цена
7

Конференц стол Дананг

Настоящее фото товара Конференц стол овальный Данбури, произведённого компанией ChiedoCover
60 090
Оптовая цена
15

Конференц стол овальный Данбури

Настоящее фото товара Конференц стол Данверс, произведённого компанией ChiedoCover
16 590
Оптовая цена
7

Конференц стол Данверс

Настоящее фото товара Конференц стол Дангара, произведённого компанией ChiedoCover
154 490
Оптовая цена
5

Конференц стол Дангара