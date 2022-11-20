Стол для улицы Ривьера 4

7 оценок

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Стол для улицы Ривьера 4

4.8
11 690 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Длина1940 мм
  • Ширина1000 мм
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольяметалл

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