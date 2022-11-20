Фотография Стол для улицы Ривьера 4 с декором от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стол для улицы Ривьера 4 с декором

4.6
Оптовая цена при покупке от 10 штук21790 ₽
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Стол для улицы Ривьера 4 с декором
Стол для улицы Ривьера 4 с декором
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Стол для улицы Ривьера 4 с декором

4.6
21790 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Длина1940 мм
  • Ширина1000 мм
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольяметалл

Популярные варианты обивки

BrownBrownСтарая розаСтарая роза16163535ДжинсДжинс1111100100КапучиноКапучиноLilacLilacMARVEL CREAMMARVEL CREAMTEMPO 1TEMPO 1Montana 032Montana 032515515BlackBlack0808808072720404
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