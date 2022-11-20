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Стол DSW 130*80, прозрачный - фото 1Стол DSW 130*80, прозрачный - фото 2Стол DSW 130*80, прозрачный - фото 3Стол DSW 130*80, прозрачный - фото 4

Стол DSW 130*80, прозрачный

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Характеристики товара

Описание

Лаконичный стеклянный стол с прямоугольной столешницей. Деревянные ножки изготовлены из массива бука - крепкие и устойчивые, и дополнены пластиковыми подпятниками для защиты напольного покрытия. Стол идеально сочетается с любыми стульями из коллекции DSW.
Столешница изготовлена из прочного закаленного стекла, легко чистится. Благодаря стеклу, стол выглядит легким и невесомым.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1300 мм
  • Глубина800 мм
  • Вес37 кг
  • Материал каркасаметалл, массив дерева
  • Материал столешницыстекло
  • Цветпрозрачный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1350 мм
  • Высота упаковки820 мм
  • Глубина упаковки40 мм
  • Объём упаковки0.04 м3

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