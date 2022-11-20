Характеристики товара
Описание
Лаконичный стеклянный стол с прямоугольной столешницей. Деревянные ножки изготовлены из массива бука - крепкие и устойчивые, и дополнены пластиковыми подпятниками для защиты напольного покрытия. Стол идеально сочетается с любыми стульями из коллекции DSW.
Столешница изготовлена из прочного закаленного стекла, легко чистится. Благодаря стеклу, стол выглядит легким и невесомым.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Ширина800 мм
- Длина1300 мм
- Глубина800 мм
- Вес37 кг
- Материал каркасаметалл, массив дерева
- Материал столешницыстекло
- Цветпрозрачный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1350 мм
- Высота упаковки820 мм
- Глубина упаковки40 мм
- Объём упаковки0.04 м3