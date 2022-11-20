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Стол DSW 90, прозрачный

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Характеристики товара

Описание

Стеклянный стол с круглой столешницей диаметром 90 см. Деревянные ножки изготовлены из массива бука - крепкие и устойчивые, и дополнены пластиковыми подпятниками для защиты напольного покрытия. Стол идеально сочетается с любыми стульями из коллекции DSW.
Столешница изготовлена из прочного закаленного стекла, легко чистится. Благодаря стеклу, стол выглядит легким и невесомым.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Диаметр900 мм
  • Вес15 кг
  • Материал каркасаметалл, массив дерева
  • Материал столешницыстекло
  • Цветпрозрачный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1010 мм
  • Высота упаковки1010 мм
  • Глубина упаковки50 мм
  • Объём упаковки0.05 м3

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