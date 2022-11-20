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Стол Джонсон дубовый

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Характеристики товара

Описание

Стол Джонсон дубовый – раздвижная конструкция и ценность настоящего дуба. Стол Джонсон станет центром притяжения не только для членов семьи, но и местом, где гостям будет комфортно и уютно. Раздвижная конструкция, натуральное дерево, лаконичный и понятный дизайн каждому. Это важные плюсы модели, которые точно оценит каждый. Скандинавский и эко-стиль – наиболее подходящие интерьеры для данной модели. Стол прямоугольной формы, полностью выполнен из дерева. Столешница сделана из МДФ дуба. Она имеет толщину 2 см и опирается по всему периметру на основание опоры. Опора сделана из массива дуба. Она имеет четыре ножки в виде брусков с шириной грани 6 см. Чтобы раздвинуть стол, нужно вытащить с каждой стороны по две деревянные подпорки, на которые уложить дополнительные панели (они спрятаны под столешницей). Размеры: длина – 120-200 см, 140-220 см или 180-260 см (зависит от выбранной модели), ширина – 75 или 90 см, высота – 75 см. Вес изделия составляет 34 кг. Сборку нужно осуществить самостоятельно. Инструкция и крепеж входят в комплектацию.

Цвета отделки указываются в соответствии с каталогом производителя. Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина1800/2600 мм
  • Глубина900 мм
  • Вес63,5 кг

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки950 мм
  • Высота упаковки200 мм
  • Глубина упаковки950 мм
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Вес упаковки18 кг
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