Характеристики товара
Описание
Стол Джонсон дубовый – раздвижная конструкция и ценность настоящего дуба. Стол Джонсон станет центром притяжения не только для членов семьи, но и местом, где гостям будет комфортно и уютно. Раздвижная конструкция, натуральное дерево, лаконичный и понятный дизайн каждому. Это важные плюсы модели, которые точно оценит каждый. Скандинавский и эко-стиль – наиболее подходящие интерьеры для данной модели. Стол прямоугольной формы, полностью выполнен из дерева. Столешница сделана из МДФ дуба. Она имеет толщину 2 см и опирается по всему периметру на основание опоры. Опора сделана из массива дуба. Она имеет четыре ножки в виде брусков с шириной грани 6 см. Чтобы раздвинуть стол, нужно вытащить с каждой стороны по две деревянные подпорки, на которые уложить дополнительные панели (они спрятаны под столешницей). Размеры: длина – 120-200 см, 140-220 см или 180-260 см (зависит от выбранной модели), ширина – 75 или 90 см, высота – 75 см. Вес изделия составляет 34 кг. Сборку нужно осуществить самостоятельно. Инструкция и крепеж входят в комплектацию.
Цвета отделки указываются в соответствии с каталогом производителя. Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина750 мм
- Длина1200/2000 мм
- Глубина750 мм
- Вес34 кг
Параметры упаковки
- Вес упаковки39.40 кг