Характеристики товара
Описание
Барный столик с прямоугольной столешницей белого цвета из МДФ, металлические ножки с принтом под бук.1 коробка / 1 шт. Стол изготовлен из высококачественного материала с прямоугольной столешницей белого цвета из МДФ.Четыре ножки изготовлены из металла с принтом под бук.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 128*65,5*20
Масса брутто: 22 кг
Объем: 0,168
Основные характеристики
- Высота1060 мм
- Ширина600 мм
- Длина1200 мм
- Вес20 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольясталь
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветбежевый, белый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1280 мм
- Высота упаковки655 мм
- Глубина упаковки200 мм
- Объём упаковки0.17 м3
- Вес упаковки22 кг