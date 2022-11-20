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Стол Eames, барный

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Характеристики товара

Описание

Барный столик с прямоугольной столешницей белого цвета из МДФ, металлические ножки с принтом под бук.1 коробка / 1 шт. Стол изготовлен из высококачественного материала с прямоугольной столешницей белого цвета из МДФ.Четыре ножки изготовлены из металла с принтом под бук.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 128*65,5*20
Масса брутто: 22 кг
Объем: 0,168

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Основные характеристики

  • Высота1060 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина1200 мм
  • Вес20 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольясталь
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветбежевый, белый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1280 мм
  • Высота упаковки655 мм
  • Глубина упаковки200 мм
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Вес упаковки22 кг

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