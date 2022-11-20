Характеристики товара
Описание
Прекрасное дополнение для стульев из серии DSW. Данный стол прекрасно подойдет для Вашей кухни, столешница выполнена из практичного МДФ, ножки - массив бука. Диаметр столешницы - 80 см. Высота стола - 74 см. Вес 16 кг.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 92х92х10
Вес брутто: 18 кг.
Объем: 0,0846
Основные характеристики
- Высота74 мм
- Ширина80 мм
- Длина80 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольябук, массив
- Максимальная нагрузка80 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки920 мм
- Высота упаковки100 мм
- Глубина упаковки920 мм
- Объём упаковки0.08 м3
- Вес упаковки18 кг