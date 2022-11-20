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Стол Eames DST, круглый

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Стол Eames DSW, круглый, D 80см
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Стол Eames DSW, круглый, D 80см

Характеристики товара

Описание

Прекрасное дополнение для стульев из серии DSW. Данный стол прекрасно подойдет для Вашей кухни, столешница выполнена из практичного МДФ, ножки - массив бука. Диаметр столешницы - 80 см. Высота стола - 74 см. Вес 16 кг.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 92х92х10

Вес брутто: 18 кг.

Объем: 0,0846

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Основные характеристики

  • Высота74 мм
  • Ширина80 мм
  • Длина80 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольябук, массив
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки920 мм
  • Высота упаковки100 мм
  • Глубина упаковки920 мм
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Вес упаковки18 кг

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