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Стол Eames DSW, круглый, D 70 см - фото 1Стол Eames DSW, круглый, D 70 см - фото 2Стол Eames DSW, круглый, D 70 см - фото 3

Стол Eames DSW, круглый, D 70 см

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Прекрасное дополнение для стульев DSW.

Круглый стол отлично подойдет для кухни или обеденной зоны, столешница выполнена из практичного МДФ, ножки - массив бука.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 87х84,5х14

Вес брутто: 11 кг.

Объем: 0,1029

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Ширина70 мм
  • Длина70 мм
  • Диаметр700 мм
  • Вес9 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольядерево
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки870 мм
  • Высота упаковки845 мм
  • Глубина упаковки140 мм
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Вес упаковки11 кг

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