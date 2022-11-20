Характеристики товара
Описание
Прекрасное дополнение для стульев DSW.
Круглый стол отлично подойдет для кухни или обеденной зоны, столешница выполнена из практичного МДФ, ножки - массив бука.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 87х84,5х14
Вес брутто: 11 кг.
Объем: 0,1029
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Ширина70 мм
- Длина70 мм
- Диаметр700 мм
- Вес9 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольядерево
- Максимальная нагрузка80 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки870 мм
- Высота упаковки845 мм
- Глубина упаковки140 мм
- Объём упаковки0.10 м3
- Вес упаковки11 кг