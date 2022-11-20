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Стол Eames DSW, круглый, D 80см - фото 1Стол Eames DSW, круглый, D 80см - фото 2Стол Eames DSW, круглый, D 80см - фото 3Стол Eames DSW, круглый, D 80см - фото 4Стол Eames DSW, круглый, D 80см - фото 5Стол Eames DSW, круглый, D 80см - фото 6

Стол Eames DSW, круглый, D 80см

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Характеристики товара

Описание

Лаконичный круглый стол отлично подойдет для кухни или обеденной зоны, столешница выполнена из практичного МДФ, ножки - массив бука. Благодаря сочетанию металла и дерева изделие органично вписывается практически в любую среду, делая обстановку более естественной и «живой».

2 коробки / 1 шт

Габариты:1короб: 91*91*5см

Габариты:2короб: 91*91*5см

Вес брутто: 10кг

Объем: 0.08


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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина800 мм
  • Диаметр800 мм
  • Вес8.7 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольядерево
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

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