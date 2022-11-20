Характеристики товара
Описание
Лаконичный круглый стол отлично подойдет для кухни или обеденной зоны, столешница выполнена из практичного МДФ, ножки - массив бука. Благодаря сочетанию металла и дерева изделие органично вписывается практически в любую среду, делая обстановку более естественной и «живой».
2 коробки / 1 шт
Габариты:1короб: 91*91*5см
Габариты:2короб: 91*91*5см
Вес брутто: 10кг
Объем: 0.08
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Ширина800 мм
- Длина800 мм
- Диаметр800 мм
- Вес8.7 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольядерево
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай