Стол Eames Novo 1200x700 белый

12 оценок

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Стол Eames Novo 1200x700 белый

4.9
9 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Стол Tomy 1200x700 - универсальный дизайн позволяет использовать стол не только на кухне или гостиной, а так же в кафе, ресторанах или офисах. Глянцевая столешница изготовлена из МДФ, подстолье металлическое. Ножки выполнены из дерева, основание - металл. На ножках установлены заглушки, для предотвращения появления царапин на поверхности пола.

Логистические данные:

  • Вес: 21 кг
  • Объем: 0.16 м3
  • Габариты коробки: 124х88х15см
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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Длина1200 мм
  • Ширина700 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбелый

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