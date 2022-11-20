Стол Eames Novo 800x800

14 оценок

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Стол Eames Novo 800x800

4.6
8 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Стол Tomy 800x800 - универсальный дизайн позволяет использовать стол не только на кухне или гостиной, а так же в кафе, ресторанах или офисах. Глянцевая столешница изготовлена из МДФ, подстолье металлическое. Ножки выполнены из дерева, основание - металл. На ножках установлены заглушки, для предотвращения появления царапин на поверхности пола.

Логистические данные:
- Вес: 15 кг
- Объем: 0,12 м3
- Габариты коробки: 88х88х16 см

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбелый

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