Стол Eames Novo D80

11 оценок

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Стол Eames Novo D80

4.4
8 390 ₽
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Характеристики товара

Описание

Дизайнерский стол Tomy D80 - это универсальная модель, которая позволяет использовать стол не только на кухне или гостиной, а так же в кафе, ресторанах или офисах. Глянцевая столешница изготовлена из МДФ. Ножки выполнены из дерева, основание - металл. На ножках установлены пластиковые заглушки, для предотвращения появления царапин на поверхности пола.

Логистические данные:
- Вес: 13,5 кг
- Объем: 0,12 м3
- Габариты коробки: 93х93х9 и 34х34х28 см

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветчерный
  • Диаметр800 мм

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