Стол Eames Novo D90

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стол Eames Novo D90

4.6
8 590 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стол Eames Novo 800x800
Стол Eames Novo 800x800
Следующий Стол Eames Novo D80
Стол Eames Novo D80

Характеристики товара

Описание

Дизайнерский стол Tomy D90 - это универсальная модель, которая позволяет использовать стол не только на кухне или гостиной, а так же в кафе, ресторанах или офисах. Глянцевая столешница изготовлена из МДФ. Ножки выполнены из дерева, основание - металл. На ножках установлены пластиковые заглушки, для предотвращения появления царапин на поверхности пола.

Логистические данные:
- Вес: 13,5 кг
- Объем: 0,12 м3
- Габариты коробки: 93х93х9 и 34х34х28 см

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветчерный
  • Диаметр900 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
6

Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте

Скатерть ARTНастоящее фото товара Скатерть ART, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена
10

Скатерть ART

Настоящее фото товара Стол обеденный пластиковый KOMFORT, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена
8

Стол обеденный пластиковый KOMFORT

Стол Лидер 6, 700x700Настоящее фото товара Стол Лидер 6, 700x700, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
15

Стол Лидер 6, 700x700

Салфетка Гобелен, этникаНастоящее фото товара Салфетка Гобелен, этника, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена
8

Салфетка Гобелен, этника

Диван Chester, серыйНастоящее фото товара Диван Chester, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от72 090
Оптовая цена
8

Диван Chester, серый

Банкетка MOKA, со спинкойНастоящее фото товара Банкетка MOKA, со спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
26 490
Оптовая цена
8

Банкетка MOKA, со спинкой

Банкетка Алекс, 105Настоящее фото товара Банкетка Алекс, 105, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
8

Банкетка Алекс, 105

Банкетка Бруно, 105Настоящее фото товара Банкетка Бруно, 105, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена
9

Банкетка Бруно, 105

Банкетка Бруно, 65Настоящее фото товара Банкетка Бруно, 65, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена
14

Банкетка Бруно, 65

Другие товары из раздела столы eames оптом

Стол StugunНастоящее фото товара Стол Stugun, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена
7

Стол Stugun

В наличии 9 шт.
Стол Eames DSW, прямоугольныйНастоящее фото товара Стол Eames DSW, прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
14 99026
19 990 ₽Оптовая цена
8

Стол Eames DSW, прямоугольный

Стол FrankНастоящее фото товара Стол Frank, произведённого компанией ChiedoCover
14 99026
19 990 ₽Оптовая цена
16

Стол Frank

В наличии 28 шт.
Настоящее фото товара Стол Oslo, прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
14 99017
17 990 ₽Оптовая цена
11

Стол Oslo, прямоугольный

Стол Oslo, квадратныйНастоящее фото товара Стол Oslo, квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
11 99021
14 990 ₽Оптовая цена
5

Стол Oslo, квадратный

В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стол Eames DST, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
12 99014
14 990 ₽Оптовая цена
12

Стол Eames DST, круглый