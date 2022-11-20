Дизайнерский стол Tomy D90 - это универсальная модель, которая позволяет использовать стол не только на кухне или гостиной, а так же в кафе, ресторанах или офисах. Глянцевая столешница изготовлена из МДФ. Ножки выполнены из дерева, основание - металл. На ножках установлены пластиковые заглушки, для предотвращения появления царапин на поверхности пола.
Логистические данные:
- Вес: 13,5 кг
- Объем: 0,12 м3
- Габариты коробки: 93х93х9 и 34х34х28 см
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